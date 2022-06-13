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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Arda Güler planı! Transfer...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken takımın genç yıldızı Arda Güler de kariyer planını çizdi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 14:01
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Arda Güler planı! Transfer...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için kadrosunu güçlendirmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Arda Güler planı! Transfer...

Sarı-lacivertlilerde yeni sezonda beklentilerin yüksek olduğu isimlerden biri de Arda Güler...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Arda Güler planı! Transfer...

Genç futbolcu geride bıraktığımız sezon oynadığı maçlarda fark yaratmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Arda Güler planı! Transfer...

Özellikle sonradan oyuna girdiği müsabakalarda skora yaptığı katkı dikkat çekmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Arda Güler planı! Transfer...

Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine takan Arda Güler'in kariyer planı da belli oldu. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Arda Güler planı! Transfer...

Kanarya'nın 17 yaşındaki genç yeteneği Arda Güler geçen sezon oynadığı futbolla adını sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya tanıtmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Arda Güler planı! Transfer...

Genç hücum oyuncusunun adı bir ara PSG ile de anıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Arda Güler planı! Transfer...

Arda yeni sezonda daha çok süre almayı hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Arda Güler planı! Transfer...

Genç oyuncu, yıldızını iyice parlattıktan sonra Avrupa hedefine açılmayı da hesaplıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Arda Güler planı! Transfer...

Önceliği ise Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Arda Güler planı! Transfer...

ARDA GÜLER KİMDİR?

25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Arda Güler planı! Transfer...

Kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı. 2020'de Fenerbahçe altyapısına geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Arda Güler planı! Transfer...

Geride bıraktığımız sezon ise A takıma yükseldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Arda Güler planı! Transfer...

Fenerbahçe formasıyla 12 Süper Lig maçında görev alan Arda Güler 3 gol atarken 3 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Arda Güler planı! Transfer...

Yıldız ismin sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2025'te bitecek.

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