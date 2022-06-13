FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Arda Güler planı! Transfer...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Spor Toto Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Sarı-lacivertlilerde yeni sezonda beklentilerin yüksek olduğu isimlerden biri de Arda Güler...
Genç futbolcu geride bıraktığımız sezon oynadığı maçlarda fark yaratmıştı.
Özellikle sonradan oyuna girdiği müsabakalarda skora yaptığı katkı dikkat çekmişti.
Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine takan Arda Güler'in kariyer planı da belli oldu. İşte detaylar...
Kanarya'nın 17 yaşındaki genç yeteneği Arda Güler geçen sezon oynadığı futbolla adını sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya tanıtmıştı.
Genç hücum oyuncusunun adı bir ara PSG ile de anıldı.
Arda yeni sezonda daha çok süre almayı hedefliyor.
Genç oyuncu, yıldızını iyice parlattıktan sonra Avrupa hedefine açılmayı da hesaplıyor.
Önceliği ise Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak.
ARDA GÜLER KİMDİR?
25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.
Kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı. 2020'de Fenerbahçe altyapısına geçti.
Geride bıraktığımız sezon ise A takıma yükseldi.
Fenerbahçe formasıyla 12 Süper Lig maçında görev alan Arda Güler 3 gol atarken 3 de asist yaptı.
Yıldız ismin sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2025'te bitecek.