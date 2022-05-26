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FENERBAHÇE HABERLERİ: Pelkas kararını verdi! Yeni sezonda...

Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde yeni sezon öncesi yaşanacak ayrılıklar da merak konusu... Kanarya'da ayrılık iddialarına adı karışan isimlerden biri de Pelkas olmuştu. Yunan futbolcu geleceği ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 18:30
FENERBAHÇE HABERLERİ: Pelkas kararını verdi! Yeni sezonda...

Fenerbahçe'de gündem maddesi Dimitris Pelkas...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Pelkas kararını verdi! Yeni sezonda...

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle gözden düşen ve beklentileri karşılayamayan Yunan yıldız için sarı lacivertli kulüp harekete geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Pelkas kararını verdi! Yeni sezonda...

PELKAS SATIŞ LİSTESİNDE

Sözleşmesinin son senesine giren Pelkas'ı iyi bir bonservis gelmesi halinde göndermeyi düşünen Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon planlamasında da 28 yaşındaki oyuncuyu düşünmüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Pelkas kararını verdi! Yeni sezonda...

Başta Bologna olmak üzere İtalyan kulüplerinin kıskacında olan Pelkas için gelecek yeni teklifler bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Pelkas kararını verdi! Yeni sezonda...

Bologna'nın yanı sıra Pelkas için Verona da devreye girmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Pelkas kararını verdi! Yeni sezonda...

PELKAS'TAN TERS KÖŞE AÇIKLAMA

Geçtiğimiz sezonun yıldızlarından olan ancak bu sezon yaşadığı ağır sakatlıklar sebebiyle fazla forma şansı bulamayan Pelkas, her ne kadar yönetim tarafından gözden çıkarılsa da Fenerbahçe'de kalmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Pelkas kararını verdi! Yeni sezonda...

Akşam'ın haberine göre; Yıldız oyuncu Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Şimdi kafamızı boşaltmanın ve gelecek sezona hem fiziksel hem de zihinsel olarak hazırlanma zamanı" diyerek yeni sezonda Fenerbahçe'de kalmak istediğinin sinyalini verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Pelkas kararını verdi! Yeni sezonda...

BU SEZON NE YAPTI?

Dimitris Pelkas bu sezon sarı lacivertli ekipte 33 maça çıkarken, 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Pelkas kararını verdi! Yeni sezonda...

Ligde yalnızca 23 maça çıkabilen Yunan oyuncu, sakatlığı sebebiyle son 5 haftada kadroya giremedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Pelkas kararını verdi! Yeni sezonda...

DIMITRIS PELKAS 12 MİLYON EURO'YA SATILMAMIŞTI

Fenerbahçe'de bu sezona istediği gibi başlayamayan ve Vitor Pereira ile de yıldızı barışmayan Dimitris Pelkas sakatlıkların etkisiyle geçen sezonki performansının gerisinde kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Pelkas kararını verdi! Yeni sezonda...

Yunan orta saha oyuncusuna sezon başında 12 milyon euroluk teklif gelmiş, Başkan Ali Koç bu teklifi reddetmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Pelkas kararını verdi! Yeni sezonda...

İTALYA'NIN İKİ KÖKLÜ EKİBİ TALİP OLDU

Yunanistan basınında çıkan haberlere göre; Dimitris Pelkas'a İtalya'dan Bologna ve Verona talip olmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Pelkas kararını verdi! Yeni sezonda...

4 milyon euroluk bir bonservis ile Fenerbahçe'nin kapısını çalan İtalyan ekiplerinin bu teklifine Fenerbahçe sıcak bakmamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Pelkas kararını verdi! Yeni sezonda...

28 yaşındaki isim 1266 dakika sahada kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Pelkas kararını verdi! Yeni sezonda...

Pelkas'ın güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.

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