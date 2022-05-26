FENERBAHÇE HABERLERİ: Pelkas kararını verdi! Yeni sezonda...

Fenerbahçe'de gündem maddesi Dimitris Pelkas...
Fenerbahçe'de gündem maddesi Dimitris Pelkas...
Bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle gözden düşen ve beklentileri karşılayamayan Yunan yıldız için sarı lacivertli kulüp harekete geçti.
PELKAS SATIŞ LİSTESİNDE
Sözleşmesinin son senesine giren Pelkas'ı iyi bir bonservis gelmesi halinde göndermeyi düşünen Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon planlamasında da 28 yaşındaki oyuncuyu düşünmüyor.
Başta Bologna olmak üzere İtalyan kulüplerinin kıskacında olan Pelkas için gelecek yeni teklifler bekleniyor.
Bologna'nın yanı sıra Pelkas için Verona da devreye girmişti.
PELKAS'TAN TERS KÖŞE AÇIKLAMA
Geçtiğimiz sezonun yıldızlarından olan ancak bu sezon yaşadığı ağır sakatlıklar sebebiyle fazla forma şansı bulamayan Pelkas, her ne kadar yönetim tarafından gözden çıkarılsa da Fenerbahçe'de kalmak istiyor.
Akşam'ın haberine göre; Yıldız oyuncu Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Şimdi kafamızı boşaltmanın ve gelecek sezona hem fiziksel hem de zihinsel olarak hazırlanma zamanı" diyerek yeni sezonda Fenerbahçe'de kalmak istediğinin sinyalini verdi.
BU SEZON NE YAPTI?
Dimitris Pelkas bu sezon sarı lacivertli ekipte 33 maça çıkarken, 5 kez rakip fileleri havalandırdı.
Ligde yalnızca 23 maça çıkabilen Yunan oyuncu, sakatlığı sebebiyle son 5 haftada kadroya giremedi.
DIMITRIS PELKAS 12 MİLYON EURO'YA SATILMAMIŞTI
Fenerbahçe'de bu sezona istediği gibi başlayamayan ve Vitor Pereira ile de yıldızı barışmayan Dimitris Pelkas sakatlıkların etkisiyle geçen sezonki performansının gerisinde kaldı.
Yunan orta saha oyuncusuna sezon başında 12 milyon euroluk teklif gelmiş, Başkan Ali Koç bu teklifi reddetmişti.
İTALYA'NIN İKİ KÖKLÜ EKİBİ TALİP OLDU
Yunanistan basınında çıkan haberlere göre; Dimitris Pelkas'a İtalya'dan Bologna ve Verona talip olmuştu.
4 milyon euroluk bir bonservis ile Fenerbahçe'nin kapısını çalan İtalyan ekiplerinin bu teklifine Fenerbahçe sıcak bakmamıştı.
28 yaşındaki isim 1266 dakika sahada kaldı.
Pelkas'ın güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.