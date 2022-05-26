FENERBAHÇE HABERLERİ: Pelkas kararını verdi! Yeni sezonda...

Başta Bologna olmak üzere İtalyan kulüplerinin kıskacında olan Pelkas için gelecek yeni teklifler bekleniyor.

PELKAS'TAN TERS KÖŞE AÇIKLAMA

Geçtiğimiz sezonun yıldızlarından olan ancak bu sezon yaşadığı ağır sakatlıklar sebebiyle fazla forma şansı bulamayan Pelkas, her ne kadar yönetim tarafından gözden çıkarılsa da Fenerbahçe'de kalmak istiyor.