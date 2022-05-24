Haberler Fenerbahçe Usta yazardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Yabancıları ağrı kesici saymakla emekleri yok saymak arasındaki tercih..."

Usta yazardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Yabancıları ağrı kesici saymakla emekleri yok saymak arasındaki tercih..."

Süper Lig 2021-22 Ahmet Çalık sezonu, 38. hafta maçları ile sona erdi. Süper Lig'de Trabzonspor, uzun süren şampiyonluk hasretine son verirken, İstanbul devleri bu yarışta sınıfta kaldı. Öte yandan Konyaspor, lige renk katan takımlardan biri oldu. Usta yazar Hakkı Yalçın, Süper Lig'in değerlendirmesini yaptı. Yalçın, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Konyaspor'un performansını köşe yazısında değerlendirdi. İşte Hakkı Yalçın'ın Süper Lig değerlendirmesi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 09:50
Usta yazardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Yabancıları ağrı kesici saymakla emekleri yok saymak arasındaki tercih..."

Biten bir sezon birileri için gurur tablosudur, birileri için hüzündür acıdır.

Usta yazardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Yabancıları ağrı kesici saymakla emekleri yok saymak arasındaki tercih..."

Yanlışlarını onarmak isteyenler için de yeni hayallerin başlangıcıdır.

Usta yazardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Yabancıları ağrı kesici saymakla emekleri yok saymak arasındaki tercih..."

Fenerbahçe ligi ikinci bitirdi ve "devler ligi" biletiyle tribün ve yönetim arasındaki buzları eritti.

Usta yazardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Yabancıları ağrı kesici saymakla emekleri yok saymak arasındaki tercih..."

Kaç maçtır yenilmemiş olmanın başarı sayıldığı bir düzeni işaret ederken, İsmail Kartal'ın takıma kattıklarını inkar edemeyiz.

Usta yazardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Yabancıları ağrı kesici saymakla emekleri yok saymak arasındaki tercih..."

Geçen sezon "yarım kalan hikayesini" tamamlamak için göreve getirilen Portekizli yabancının harcadıklarını ödeştiren adamı.

Usta yazardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Yabancıları ağrı kesici saymakla emekleri yok saymak arasındaki tercih..."

Dört sezondur göreve başladığı teknik adamla sezonu bitiremeyen kulüpte şimdi yeni Portekizli konuşuluyor.

Usta yazardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Yabancıları ağrı kesici saymakla emekleri yok saymak arasındaki tercih..."

Yabancıları "ağrı kesici" saymakla emekleri yok saymak arasındaki tercihi hep birlikte göreceğiz.

Usta yazardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Yabancıları ağrı kesici saymakla emekleri yok saymak arasındaki tercih..."

"Bir yönetimin savunmasını güçlendirmek için önce kendi zayıf iradesinden kurtulması gerekir" notuyla birlikte.

Usta yazardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Yabancıları ağrı kesici saymakla emekleri yok saymak arasındaki tercih..."

"ŞAMPİYONLUĞUN TARTI BİRİTİMİ YÜREKTİR"
Şampiyonluğun tartı birimi emektir yürektir. O yüzden Trabzonspor bu tanıma yakışan en anlamlı örnektir.

Usta yazardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Yabancıları ağrı kesici saymakla emekleri yok saymak arasındaki tercih..."

Sezon sonundaki "gevşeme molası" birtakım kayıpları beraberinde getirse de liderliği bu kadar uzun süre taşımış olmakla şampiyon apoletine sahip olmak arasındaki yolculuk, alkışları sonuna kadar hak etmiştir.

Usta yazardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Yabancıları ağrı kesici saymakla emekleri yok saymak arasındaki tercih..."

38 yıllık tarihi özlemin son bulmasıyla umutların büyümesi arasındaki kaptanlık da Abdullah Avcı'ya aittir.

Usta yazardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Yabancıları ağrı kesici saymakla emekleri yok saymak arasındaki tercih..."

Ustalık gerektiren bir yolculukta rakiplerinin bile saygısını kazanan adama.

Usta yazardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Yabancıları ağrı kesici saymakla emekleri yok saymak arasındaki tercih..."

KONYASPOR İÇİN MUHTEŞEM BİR YOLCULUKTU
Sezonun en flaş takımlarından biri Konyaspor'du. Son maça kadar Şampiyonlar Ligi hayaliyle yaşamak bile onlar için muhteşem bir yolculuktu.

Usta yazardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Yabancıları ağrı kesici saymakla emekleri yok saymak arasındaki tercih..."

Teknik direktör İlhan Palut ve futbolcu kardeşleri "biz iyi bir takımız" diyerek kendilerini ifade ederken, belki de gelecek yılların "üst katlara elverişli" takımını işaret ettiler.

Usta yazardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Yabancıları ağrı kesici saymakla emekleri yok saymak arasındaki tercih..."

Sonuç ne olursa olsun sezon sonunda kendilerini iyi hissettiler. Her birine kocaman alkışlar.

Usta yazardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Yabancıları ağrı kesici saymakla emekleri yok saymak arasındaki tercih..."

BEŞİKTAŞ'TAKİ UÇURUMU "TALİHSİZLİKLE GEÇİŞTİRMEK ADALETLİ OLMAZ
Beşiktaş'ın 3 teknik adamlı sezon sonu gerçeğiyle, geçen sezonki başarısı arasındaki uçurumu sadece "talihsizlikle" geçiştirmek adaletli olmaz.

Usta yazardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Yabancıları ağrı kesici saymakla emekleri yok saymak arasındaki tercih..."

Geçen sezonun kiralık starlarının imzayı attıktan sonra mücadele ruhunu askıya almaları kayıp sezonun basılmış mührüdür. Bakınız Ghezzal ve Rosier.

Usta yazardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Yabancıları ağrı kesici saymakla emekleri yok saymak arasındaki tercih..."

O yüzden eldeki gençlere yapılacak yatırımı koşulsuz kazanç saymak, sahada uyuklama modeli uygulayanları star saymaktan bin kere değerlidir.

Usta yazardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Yabancıları ağrı kesici saymakla emekleri yok saymak arasındaki tercih..."

"GALATASARAY KİŞİLERİ KULÜPTEN BÜYÜK SAYDIKÇA..."
Kimlerden kurtulması gerektiğini hala öğrenemeyen ve sezonu "eksi bakiyeyle" kapatan Galatasaray için "başkanlık siyaseti" her şeyin ötesine geçti.

Usta yazardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Yabancıları ağrı kesici saymakla emekleri yok saymak arasındaki tercih..."

Buna "harakiri" deniyor bedeli de kimsenin uydusu olmayan gerçek taraftarlar tarafından ödeniyor.

Usta yazardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Yabancıları ağrı kesici saymakla emekleri yok saymak arasındaki tercih..."

Uyanık menajerlerin en sevdiği kulüp olmakla gerçeklere sansür uygulamak arasında gezinen Galatasaray "kişileri kulüpten büyük saydıkça" daha çok şey kaybetmeye mahkumdur.
Not: Derinlikler inilmez olan değildir!

Usta yazardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Yabancıları ağrı kesici saymakla emekleri yok saymak arasındaki tercih..."

"ELZEM OLAN İNSANLIKTIR"
Bir sezon daha bitti. Hangi meslekte olursa olsun korunması elzem olan insanlıktır.

Usta yazardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Yabancıları ağrı kesici saymakla emekleri yok saymak arasındaki tercih..."

Futbol bazen yolgeçen hanı bazen de yöneticilerin ve futbolcuların insanlıkla imtihanıdır.
O imtihanı veremeyenleri gördük.

Usta yazardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Yabancıları ağrı kesici saymakla emekleri yok saymak arasındaki tercih..."

O yüzden centilmenliğe ve insanlığa söz hakkı tanımayanları da bizler tanımıyoruz.
Ne eski sezonda ne yeni sezonda!

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