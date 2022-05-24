Usta yazardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Yabancıları ağrı kesici saymakla emekleri yok saymak arasındaki tercih..."

KONYASPOR İÇİN MUHTEŞEM BİR YOLCULUKTU

Sezonun en flaş takımlarından biri Konyaspor'du. Son maça kadar Şampiyonlar Ligi hayaliyle yaşamak bile onlar için muhteşem bir yolculuktu.

Teknik direktör İlhan Palut ve futbolcu kardeşleri "biz iyi bir takımız" diyerek kendilerini ifade ederken, belki de gelecek yılların "üst katlara elverişli" takımını işaret ettiler.