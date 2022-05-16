Haberler Fenerbahçe İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! Böyle duyurdular

İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! Böyle duyurdular

Süper Lig'de İsmail Kartal yönetiminde lig ikinciliğini büyük oranla garantileyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Arjantin basınına yansıyan haberlere göre Kanarya, sene sonunda sözleşmesi sona erecek olan o ismi kadrosuna katmaya çok yakın. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 09:10
İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! Böyle duyurdular

Sarı lacivertlilerin transferdeki rakibinin Real Sociedad olduğu belirtilirken, River Plate'in bu transferden az da olsa bir bonservis geliri beklediği ifade edildi.

İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! Böyle duyurdular

NICOLAS DE LA CRUZ KİMDİR?

Kariyerine ülkesinin Liverpool FC Montevideo takımında başlayan genç yıldız, 2017 yazında River Plate'e transfer olmuştu.

İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! Böyle duyurdular

De La Cruz'la çok sayıda Avrupa kulübü de yakından ilgileniyor.

İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! Böyle duyurdular

River Plate'de 5 yılda 148 resmi maçta forma giydi.

İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! Böyle duyurdular

De La Cruz, 25 gol atıp 30 da asist üretti.

İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! Böyle duyurdular

Orjinal mevkisi merkez orta saha olan De La Cruz, forvet arkasında ve her iki kanatta da oynayabiliyor.

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