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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Gian Piero Gasperini'nin menajerinden açıklama geldi

Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Yeni sezonda Jorge Jesus'u takımın başına getirmek isteyen sarı-lacivertlilerde alternatif olarak Gian Piero Gasperini'nin ismi gündeme gelmişti. Bir süredir Kanarya'yla anılan deneyimli antrenörün menajeri, Fenerbahçe iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 12:49
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Gian Piero Gasperini'nin menajerinden açıklama geldi

Merih Demiral'ın formasını giydiği İtalyan temsilcisi Atalanta'yı çalıştıran başarılı hoca için menajeri Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Gian Piero Gasperini'nin menajerinden açıklama geldi

Claudio Druetta, yaptığı açıklamada, "Gasperini'nin Fenerbahçe gibi bir planı şu an yok."

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Gian Piero Gasperini'nin menajerinden açıklama geldi

"Gian'ın Atalanta ile 2 yıllık daha mukavelesi bulunuyor" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Gian Piero Gasperini'nin menajerinden açıklama geldi

İNGİLTERE VE İSPANYA'DAN TEKLİFLER VAR

Atalanta ile çok başarılı sezonlar geçiren ve takımı Şampiyonlar Ligi potasına sokan İtalyan çalıştırıcı için İspanya ve İngiltere'den teklifler geldiği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Gian Piero Gasperini'nin menajerinden açıklama geldi

Şu an için Fenerbahçe ihtimalinin çok zayıf olduğu da bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Gian Piero Gasperini'nin menajerinden açıklama geldi

ÜÇLÜ DEFANS OYNATIYOR

Bu sezon Serie A'da 8. sırada bulunan Atalanta, Avrupa'ya katılmak için üst sıraları zorlamaya devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Gian Piero Gasperini'nin menajerinden açıklama geldi

Geçen sezonu 3. sırada bitiren Atalanta, ligin en çok gol atan takımı olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Gian Piero Gasperini'nin menajerinden açıklama geldi

Üçlü savunma sistemini tercih eden Gasperini, oynadığı hücum futbolu ve oyunculardan aldığı verimle birkaç yıldız İtalyan medyasının gözdesi konumunda bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Gian Piero Gasperini'nin menajerinden açıklama geldi

2016 yılında Atalanta'nın başına geçen Gasperni'nin sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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