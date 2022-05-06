FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Gian Piero Gasperini'nin menajerinden açıklama geldi

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un ardından gündeme gelen son isim Gian Piero Gasperini oldu.
Atalanta'yı çalıştıran 64 yaşındaki teknik adamın menajeri Claudio Druetta, konuyla ilgili konuştu.
Merih Demiral'ın formasını giydiği İtalyan temsilcisi Atalanta'yı çalıştıran başarılı hoca için menajeri Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.
Claudio Druetta, yaptığı açıklamada, "Gasperini'nin Fenerbahçe gibi bir planı şu an yok."
"Gian'ın Atalanta ile 2 yıllık daha mukavelesi bulunuyor" ifadelerini kullandı.
İNGİLTERE VE İSPANYA'DAN TEKLİFLER VAR
Atalanta ile çok başarılı sezonlar geçiren ve takımı Şampiyonlar Ligi potasına sokan İtalyan çalıştırıcı için İspanya ve İngiltere'den teklifler geldiği öğrenildi.
Şu an için Fenerbahçe ihtimalinin çok zayıf olduğu da bildirildi.
ÜÇLÜ DEFANS OYNATIYOR
Bu sezon Serie A'da 8. sırada bulunan Atalanta, Avrupa'ya katılmak için üst sıraları zorlamaya devam ediyor.
Geçen sezonu 3. sırada bitiren Atalanta, ligin en çok gol atan takımı olmuştu.
Üçlü savunma sistemini tercih eden Gasperini, oynadığı hücum futbolu ve oyunculardan aldığı verimle birkaç yıldız İtalyan medyasının gözdesi konumunda bulunuyor.
2016 yılında Atalanta'nın başına geçen Gasperni'nin sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
64 yaşındaki İtalyan teknik adamın kariyerinde oldukça önemli takımlar bulunuyor.
Gasperini hocalık kariyeri boyunca, Genoa, Inter, Palermo ve Atalanta'yı çalıştırdı.
İtalyan antrenör, çoğunlukla 3-1-4-2 sistemini kullanıyor.