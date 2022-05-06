FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Gian Piero Gasperini'nin menajerinden açıklama geldi

İNGİLTERE VE İSPANYA'DAN TEKLİFLER VAR Atalanta ile çok başarılı sezonlar geçiren ve takımı Şampiyonlar Ligi potasına sokan İtalyan çalıştırıcı için İspanya ve İngiltere'den teklifler geldiği öğrenildi.

Şu an için Fenerbahçe ihtimalinin çok zayıf olduğu da bildirildi.