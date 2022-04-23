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Fenerbahçe'den Miguel Crespo açıklaması! Sağlık durumu...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanında sakatlanan Miguel Crespo oyuna devam edememişti. Yerini Luiz Gustavo'ya bırakan Portekizli futbolcu apar topar hastaneye götürüldü. İlk kontrolleri yapılan Crespo'nun ayak kemiğinde kırık tespit edildi. Sarı-lacivertliler resmi hesabından, 25 yaşındaki futbolcunun başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı. İşte o paylaşım...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 15:04 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 15:16
Fenerbahçe'den Miguel Crespo açıklaması! Sağlık durumu...

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldiği maçta Miguel Crespo ikinci yarıda yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi ve kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. 25 yaşındaki oyuncuya yapılan muayenenin ardından ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüp resmi sosyal medya hesabından Crespo'nun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Çaykur Rizespor ile oynadığımız maçta sakatlanan oyuncumuz Miguel Crespo, 5. metatars kırığı nedeniyle Ortopedi ve Travmatoloji ekibi tarafından ameliyat edilmiştir.

Başarılı geçen operasyon sonrası tedavisine başlanan sporcumuzun en kısa sürede antrenmanlara dönüşü planlanmaktadır. Futbolcumuza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

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