Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, olimpik branşlara katkıları dolayısıyla Fenerbahçe'ye "Fair Play Şeref Bayrağı" ödülü verdi. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki törene Ali Koç, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ile yöneticiler ve sporcular katıldı. Ödülün önemine dikkat çeken Ali Koç, "Olimpiyat bayrağı ve logosu deyip geçmeyin. Bu bayrağın 2 sene boyunca burada dalgalanacak olması büyük başarı ve gurur vesilesi. Bu ödül Fenerbahçe'nin bugünlere gelmesinde emeği olan herkes için gurur nişanesi " ifadelerini kullandı.

'BİR KULÜPTEN FAZLASI'

Ali Koç, "Ekonomik sıkıntılara rağmen her branşa yatırım yapıyoruz. Fenerbahçe, bir spor kulübünden de öte. 9 branşta faaliyet göstermekteyiz. 16 bin 615 sporcuya ev sahipliği yapmaktayız. Söz konusu vatansa Fenerbahçeliler için gerisi teferruattır" ifadelerini kullandı.