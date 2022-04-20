Mesut Özil ile zirve başladı

Kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in geleceğiyle ilgili görüşmeler başladı. Fenerbahçeli idareciler ile süper yıldızın menajeri Erkut Söğüt arasında buluşma gerçekleşti. Tecrübeli futbolcunun hakkındaki karar bu toplantıların ardından belli olacak.
Kadrodışı bırakılan Mesut Özil'in geleceğiyle ilgili görüşmeler başladı. Fenerbahçeli idareciler ile süper yıldızın menajeri Erkut Söğüt arasında buluşma gerçekleşti. Tecrübeli futbolcunun hakkındaki karar bu toplantıların ardından belli olacak. Affedilme ihtimali de bulunuyor, sarı-lacivertli kulüpten ayrılarak ABD Ligi'nde transfer olma ihtimali de.