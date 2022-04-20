Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Osayi'ye müjde! Beklediği 'davet' geliyor...

Fenerbahçeli Osayi'ye müjde! Beklediği 'davet' geliyor...

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal'ın sağ bekte tercih ettiği ve oynadığı futbolla hem savunmaya, hem de hücuma büyük katkı veren Osayi, beklediği müjdeyi almaya hazırlanıyor. Özellikle sağ bekte oynamasının ardından İngiliz kulüplerini peşinde takan yıldız futbolcu, ülkesinden davet alacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 11:05
Fenerbahçeli Osayi'ye müjde! Beklediği 'davet' geliyor...

Fenerbahçe'nin uzun süre hücumda kullandığı ancak İsmail Kartal ile beraber sağ bek pozisyonunda değerlendirilen Bright Osayi-Samuel'e müjde geliyor.

Fenerbahçeli Osayi'ye müjde! Beklediği 'davet' geliyor...

Sağ bekteki üstün performansıyla beraber transferin göz bebeği haline gelen Osayi, İngiliz kulüplerinin radarına girmişti. Yıldız futbolcu için bu kez de Nijerya'dan önemli gelişme yaşanacak.

Fenerbahçeli Osayi'ye müjde! Beklediği 'davet' geliyor...

MİLLİ DAVET GELİYOR
Aktarılan bilgilere göre Nijerya milli takım yetkilileri, Fenerbahçeli Osayi'nin performansını yakından takip ediyor. Osayi'nin de bunun farkında olduğu bilinirken, müjdenin yakında geleceği ifade ediliyor.

Fenerbahçeli Osayi'ye müjde! Beklediği 'davet' geliyor...

F.BAHÇE'NİN HEDEFİ BÜYÜK
Bununla beraber Fenerbahçe yetkililerinin, Osayi'nin milli takıma da seçilmesinin ardından transfer pazarının büyüyeceği ve istenen bonservisin daha da yüksek tutulacağı kaydedildi.

Fenerbahçeli Osayi'ye müjde! Beklediği 'davet' geliyor...

Osayi, Fenerbahçe'de 59 maça çıktı. 3 gol attı, 6 asist yaptı.

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