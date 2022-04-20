Fenerbahçeli Osayi'ye müjde! Beklediği 'davet' geliyor...

Fenerbahçe 'nin uzun süre hücumda kullandığı ancak İsmail Kartal ile beraber sağ bek pozisyonunda değerlendirilen Bright Osayi-Samuel'e müjde geliyor.

Sağ bekteki üstün performansıyla beraber transferin göz bebeği haline gelen Osayi, İngiliz kulüplerinin radarına girmişti. Yıldız futbolcu için bu kez de Nijerya'dan önemli gelişme yaşanacak.

MİLLİ DAVET GELİYOR

Aktarılan bilgilere göre Nijerya milli takım yetkilileri, Fenerbahçeli Osayi'nin performansını yakından takip ediyor. Osayi'nin de bunun farkında olduğu bilinirken, müjdenin yakında geleceği ifade ediliyor.