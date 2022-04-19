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FENERBAHÇE - SHAKHTAR CANLI İZLE | Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe, bugün Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i sahasında ağırlayacak. Shakhtar Donetsk Kulübünün Ukrayna’daki savaşa dikkat çekmeyi amaçlayarak barış temasına katkı sağlamak için başlattığı ‘Shakhtar Donetsk Global Tour’ kapsamında, Fenerbahçe, Ukrayna ekibiyle bugün dostluk maçına çıkacak. Peki, Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçına dair merak edilenler haberimizde...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 08:00 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 08:30
FENERBAHÇE - SHAKHTAR CANLI İZLE | Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - SHAKHTAR CANLI İZLE | Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçına sayılı saatler kala, futbolseverler karşılaşmanın detaylarını araştırmaya başladı. Ukrayna'da yaşananlara dikkat çekmek için mücadele edecek Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk; Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Karşılaşmanın geliri, savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanılacak. Peki, Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçına dair merak edilenler...

FENERBAHÇE - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı 19 Nisan Salı günü saat 17.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve TV8'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmanın geliri, savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanılacak.

İSMAİL KARTAL GENÇ İSİMLERE ŞANS VERECEK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Ukrayna ekibi karşısında genç ve daha az süre alan oyunculara şans vermeyi planlıyor.

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı 15 yaşındaki İsak Vural'ın Shakhtar Donetsk maçında forma giymesi bekleniyor. İsak, sahaya çıkması durumunda Fenerbahçe formasını giyen en genç oyuncu olacak.

İsmail Kartal da bu mücadelede genç isimleri sahaya sürmeyi düşündüğünden; Arda Güler, İsak Vural, Jin-Ho ho, Emir Ortakaya gibi futbolcular bugün şans bulacak.

FORMA GİYECEK O İSİMLER:

  • Arda Güler (17)
  • İsak Vural (15)
  • Jin-Ho jo (18)
  • Emir Ortakaya (17)

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