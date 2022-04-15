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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık! Marial Shayok...

Spor haberi... Fenerbahçe'de Beko'da ayrılık resmen duyuruldu. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada sezon başında kadroya katılan Marial Shayok ile yollar resmen ayrıldı. (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 17:35
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık! Marial Shayok...

Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen Marial Shayok ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Fenerbahçe Beko'ya 2021-22 sezonunun başında katılan sporcumuz Marial Shayok ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı sporcumuza teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.

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