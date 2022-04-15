TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık! Marial Shayok...

Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen Marial Shayok ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
Fenerbahçe Beko'ya 2021-22 sezonunun başında katılan sporcumuz Marial Shayok ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı sporcumuza teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.
Thank you Marial Shayok!— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) April 15, 2022
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