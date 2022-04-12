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Fenerbahçeli basketbolcu itiraf etti! "Final maçı öncesi zehirlendik"

Fenerbahçe Safiport, EuroLeague Women Final maçında Sopron Basket ile kerşı karşıya gelmiş ve mücadeleden mağlubiyetle ayrılmıştı. Sarı lacivertli takımda Kayla McBride, yaptığı açıklamada final maçı öncesi tüm takımın gıde zehirlenmesi yaşadığını açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 09:47
Fenerbahçeli basketbolcu itiraf etti! "Final maçı öncesi zehirlendik"

Fenerbahçe Safiport, USK Prag'ı yenerek finale çıktığı EuroLeague Women Final Four maçı sonrasında çok büyük bir talihsizlik yaşadı. Fenerbahçeli yıldız Kayla McBride sosyal medya hesabından olayı açıkladı.

Fenerbahçeli basketbolcu itiraf etti! "Final maçı öncesi zehirlendik"

Kayla talihsiz olayı instagram'dan açıkladı. Final karşılaşmasından önce bazı takım arkadaşları ve takım personelleri ile birlikte zehirlendiklerini ve hastaneye gittiklerini açıklayan Kayla, yenilgiden dolayı üzgün olduklarını açıkladı.

Fenerbahçeli basketbolcu itiraf etti! "Final maçı öncesi zehirlendik"

3 BASKETBOLCU VE KOÇ

Kayla McBride, yaptığı açıklamada kendisinin, Alina Iagupova'nın, Satou Sabally'nin ve Koç Lapena'nın final maçından 1 gün önce gıda zehirlenmesi yaşadıklarını açıkladı.

Fenerbahçeli basketbolcu itiraf etti! "Final maçı öncesi zehirlendik"

HASTANEYE GİTTİLER

Kayla McBride, USK Prag ile oynanan EuroLeague yarı final müsabakasının ardından kendisi, Satou Sabally, Alina Yahupova ve Başantrenör Victor Lapena'nın gıda zehirlenmesi geçirdiklerini duyurdu.

Fenerbahçeli basketbolcu itiraf etti! "Final maçı öncesi zehirlendik"

Final maçından bir gece önce hastaneye gittiklerini açıklayan Kayla, takım arkadaşlarına ve kendisine gelen mesajların artık son bulmasını istedi.

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