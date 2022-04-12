Fenerbahçeli basketbolcu itiraf etti! "Final maçı öncesi zehirlendik"

Fenerbahçe Safiport , USK Prag'ı yenerek finale çıktığı EuroLeague Women Final Four maçı sonrasında çok büyük bir talihsizlik yaşadı. Fenerbahçeli yıldız Kayla McBride sosyal medya hesabından olayı açıkladı.

Kayla talihsiz olayı instagram'dan açıkladı. Final karşılaşmasından önce bazı takım arkadaşları ve takım personelleri ile birlikte zehirlendiklerini ve hastaneye gittiklerini açıklayan Kayla, yenilgiden dolayı üzgün olduklarını açıkladı.