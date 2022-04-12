Fenerbahçe taraftarından yönetime İsmail Kartal mesajı!

Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası elini taşın altına koyan İsmail Kartal, gelecek sezon takımın başına kimin geçeceği tartışmaları altında görevini yapıyor…
Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası elini taşın altına koyan İsmail Kartal, gelecek sezon takımın başına kimin geçeceği tartışmaları altında görevini yapıyor…
Her fırsatta, kim gelirse gelsin 'yardımcı hoca' olmayacağını belirten 60 yaşındaki çalıştırıcı, ortaya koyduğu performansla taraftardan güven oyunu aldı.
Sabah'ın haberine göre; 12 lig maçında 27 puan toplayan (8G-3B-1M) Kartal için taraftarlar, "Umarım Ali Koç dersini almıştır. Aykut Kocaman'la devam etmeyip 2018-2019'u, Emre Belözoğlu ile devam etmeyip 2021-2022'yi yaktığı gibi, İsmail Kartal ile devam etmeyip 2022- 2023 sezonunu yakmaz. Kartal, kalmayı sonuna kadar hak ediyor", "Löw gelince de Emre Belözoğlu olayındaki gibi keşke İsmail Kartal'la devam etseymişiz demeyiz umarım" yorumları yapmaya başladı.