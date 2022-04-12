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Fenerbahçe taraftarından yönetime İsmail Kartal mesajı!

Son dakika spor haberi: Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ın getirilmesiyle büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe ligde ikinciliğe yükseldi ve Şampiyonlar Ligi'nin en önemli favorisi konumuna geldi. Aykut Kocaman ve Emre Belözoğlu sonrası yaşanan pişmanlığın İsmail Kartal’da da yaşanmasını istemeyen sarı-lacivertli taraftarlar Başkan Koç’a böyle mesaj gönderdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 07:00
Fenerbahçe taraftarından yönetime İsmail Kartal mesajı!

Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası elini taşın altına koyan İsmail Kartal, gelecek sezon takımın başına kimin geçeceği tartışmaları altında görevini yapıyor…

Fenerbahçe taraftarından yönetime İsmail Kartal mesajı!

Her fırsatta, kim gelirse gelsin 'yardımcı hoca' olmayacağını belirten 60 yaşındaki çalıştırıcı, ortaya koyduğu performansla taraftardan güven oyunu aldı.

Fenerbahçe taraftarından yönetime İsmail Kartal mesajı!

Sabah'ın haberine göre; 12 lig maçında 27 puan toplayan (8G-3B-1M) Kartal için taraftarlar, "Umarım Ali Koç dersini almıştır. Aykut Kocaman'la devam etmeyip 2018-2019'u, Emre Belözoğlu ile devam etmeyip 2021-2022'yi yaktığı gibi, İsmail Kartal ile devam etmeyip 2022- 2023 sezonunu yakmaz. Kartal, kalmayı sonuna kadar hak ediyor", "Löw gelince de Emre Belözoğlu olayındaki gibi keşke İsmail Kartal'la devam etseymişiz demeyiz umarım" yorumları yapmaya başladı.

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