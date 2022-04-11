Tarık Ongun dinledi

Usta yorumcu Erman Toroğlu, dün akşam A Spor'da Takım Oyunu'nda flaş bir haber verdi. Toroğlu, ilk yarıda oynanan ve VAR kararlarının tartışıldığı G.Saray-Fenerbahçe derbisinin kayıtlarını Cüneyt Çakır'ın yardımcısı Tarık Ongun'un dinlediğini belirtti. Bu hakkın sadece TFF Başkanı ve MHK Başkanı'nda olabileceğini belirten Toroğlu, "Sen bunu nasıl dinliyorsun. Bunları senden kim istedi. Senin gücün ne? Sen yardımcı hakemsin. Sen mi istiyorsun? Neyi kovalıyorsun? Halil Umut Meler duymuş, 'Bizi arkadan vuruyorlar' demiş. Araştırılması gereken bir olay bu. Tarık Ongun kayıtları nasıl izliyor arkadaş" açıklamasını yaptı.