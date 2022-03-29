Haberler Fenerbahçe Hull City'den flaş transfer hamlesi! Fenerbahçeli Zajc ve Galatasaraylı Ryan Babel...

Hull City'den flaş transfer hamlesi! Fenerbahçeli Zajc ve Galatasaraylı Ryan Babel...

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Hull City, şu anda ligde 20. sırada bulunuyor ve küme düşme korkusunu yakından hissetmeye başladı. Gelecek sezon aynı problemleri yaşamak istemeyen İngiltere temsilcisi, Fenerbahçe, Galatasaray ve Hatayspor'un yıldızlarına talip oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 10:20
Hull City'den flaş transfer hamlesi! Fenerbahçeli Zajc ve Galatasaraylı Ryan Babel...

İngiltere Championship'te küme düşme korkusunu hissetmeye başlayan Hull City, gelecek sezon için kadro çalışmalarına başladı.

Hull City'den flaş transfer hamlesi! Fenerbahçeli Zajc ve Galatasaraylı Ryan Babel...

İngiliz basını Hull City'in, Galatasaray ve biri Fenerbahçe'den olmak üzere Süper Lig'de forma giyen 3 önemli ismi kadrosuna katmak istediğini yazdı. Hull Live ve The72'de yer alan habere göre Hull City sürpriz transferleri arka arkaya patlatacak.

Hull City'den flaş transfer hamlesi! Fenerbahçeli Zajc ve Galatasaraylı Ryan Babel...

SHOTA'NIN TRANSFERLERİ YAPILACAK

Championship'te topladığı 41 puanla 20. sırada yer alan Hull City, teknik direktör Shota Arveladze'nin talepleri doğrultusunda transferleri bitirecek. İngiliz ekibi sezon başında Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh'i satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer etmişti.

Hull City'den flaş transfer hamlesi! Fenerbahçeli Zajc ve Galatasaraylı Ryan Babel...

HULL CITY'DE İLK HEDEF RYAN BABEL

İngiliz ekibinin hedeflerinden biri Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel. Geçmişte Liverpool ve Fulham formalarıyla Premier Lig'de top koşturan 35 yaşındaki futbolcuyla Ocak ayında da temas kurulduğu ve yaz döneminde adının yeniden gündeme geleceği vurgulandı.

Hull City'den flaş transfer hamlesi! Fenerbahçeli Zajc ve Galatasaraylı Ryan Babel...

20 MAÇTA 2 GOL KAYDETTİ
35 yaşındaki yıldız bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 20 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. İngiltere'de daha önce Liverpool ve Fulham'da top koşturan Babel kariyeri boyunca 2 Eredivisie şampiyonluğu, 1 Hollanda Kupası, 1 Türkiye ligi şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandı.

Hull City'den flaş transfer hamlesi! Fenerbahçeli Zajc ve Galatasaraylı Ryan Babel...

SHOTA, ZAJC'TAN VAZGEÇMİYOR

Haberde ayrıca ara transfer döneminde adı Hull City ile anılan bir başka futbolcu Miha Zajc'a da yer verildi. Fenerbahçe'de son olarak Trabzonspor maçında yıldızlaşan Miha Zajc'a Hull City'nin ilgisi sürüyor. İngiliz kulübü devre arasında da Sloven yıldız için hamle yapmış ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Hull City'den flaş transfer hamlesi! Fenerbahçeli Zajc ve Galatasaraylı Ryan Babel...

Öte yandan başarılı oyuncuya Igor Tudor'un çalıştırdığı Hellas Verona da talip oldu. Sezon sonunda Zajc için teklilerin gelmesi beklenirken yönetimin 2023'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcudan yüksek bir bonservis geliri beklentisi var.

Hull City'den flaş transfer hamlesi! Fenerbahçeli Zajc ve Galatasaraylı Ryan Babel...

22 MAÇTA 6 GOL

Zajc, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 Süper Lig maçında 6 kez ağları havalandırdı.

Hull City'den flaş transfer hamlesi! Fenerbahçeli Zajc ve Galatasaraylı Ryan Babel...

BEDAVAYA ADAMA TRAORE

Hull City ayrıca Atakaş Hatayspor'un Malili yıldızı Adama Traore'yle de ilgileniyor. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon sonunda serbest kalacak. Hull City oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor. Kariyeri boyunca Monaco Lille, Rio Ave, Metz ve Cercle Brugge gibi kulüplerin formasını giyen Traore bu sezon çıktığı 17 lig maçında 1 gol atıp 3 asist yaptı.

DİĞER
Dünya futbol tarihine iz bırakmış en iyi 10 İtalyan futbolcu!
Yargıtay'dan emsal karar: Erkek kadını köyde yaşamaya zorlayamaz
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor