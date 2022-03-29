Hull City'den flaş transfer hamlesi! Fenerbahçeli Zajc ve Galatasaraylı Ryan Babel...

HULL CITY'DE İLK HEDEF RYAN BABEL İngiliz ekibinin hedeflerinden biri Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel. Geçmişte Liverpool ve Fulham formalarıyla Premier Lig'de top koşturan 35 yaşındaki futbolcuyla Ocak ayında da temas kurulduğu ve yaz döneminde adının yeniden gündeme geleceği vurgulandı.

20 MAÇTA 2 GOL KAYDETTİ

35 yaşındaki yıldız bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 20 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. İngiltere'de daha önce Liverpool ve Fulham'da top koşturan Babel kariyeri boyunca 2 Eredivisie şampiyonluğu, 1 Hollanda Kupası, 1 Türkiye ligi şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandı.