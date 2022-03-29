Hull City'den flaş transfer hamlesi! Fenerbahçeli Zajc ve Galatasaraylı Ryan Babel...

İngiltere Championship'te küme düşme korkusunu hissetmeye başlayan Hull City, gelecek sezon için kadro çalışmalarına başladı.
İngiliz basını Hull City'in, Galatasaray ve biri Fenerbahçe'den olmak üzere Süper Lig'de forma giyen 3 önemli ismi kadrosuna katmak istediğini yazdı. Hull Live ve The72'de yer alan habere göre Hull City sürpriz transferleri arka arkaya patlatacak.
SHOTA'NIN TRANSFERLERİ YAPILACAK
Championship'te topladığı 41 puanla 20. sırada yer alan Hull City, teknik direktör Shota Arveladze'nin talepleri doğrultusunda transferleri bitirecek. İngiliz ekibi sezon başında Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh'i satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer etmişti.