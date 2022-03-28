Eski Fenerbahçeli Diego Perotti mucizeyi başardı! 'Futbol hayatı bitti' denmişti ama...

Diz sakatlığı yaşayan ve sonrasında aşil tendonu ameliyatı olan Perotti'nin bir daha sahalara geri dönemeyeceği iddia edilmiş, forma giymesinin mümkün olmadığı iddia edilmişti.

ALİ KOÇ, PEROTTI İÇİN NE DEMİŞTİ? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arjantinli yıldız futbolcu hakkında şöyle konuşmuştu:



"Çok fazla sakatlıkla uğraşıyoruz. Diego Perotti bir riskti. Burada 4 maç oynadı, 3 maçta 3 puan alamızda büyük katkısı oldu.