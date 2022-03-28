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Eski Fenerbahçeli Diego Perotti mucizeyi başardı! 'Futbol hayatı bitti' denmişti ama...

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen ve neredeyse 'futbol hayatı bitti' denen Diego Perotti, yeni kulübü Salernitana'da adeta mucizeye imza attı. Diego Perotti, Salernitana forması ile önemli müsabakalara çıktı. Peki, Ali Koç ve Emre Belözoğlu Diego Perotti hakkında ne demişti? Perotti'nin son durumu nasıl? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 17:01
Eski Fenerbahçeli Diego Perotti mucizeyi başardı! 'Futbol hayatı bitti' denmişti ama...

2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan ve sarı-lacivertlilerle 1 sezonda sadece 4 maça çıkabilen Diego Perotti, iyileşti; sahalara döndü! Dönemin sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun transfer ettirdiği yıldız futbolcu, Belözoğlu'nun takımdan ayrılmasıyla birlikte Fenerbahçe'den ayrılmıştı.

Eski Fenerbahçeli Diego Perotti mucizeyi başardı! 'Futbol hayatı bitti' denmişti ama...

Fenerbahçe'de çıktığı 4 maçta 3 gol atan Diego Perotti'nin, "Sarı-Kanarya" ile oynadığı son maç 29 Kasım 2020'de Kadıköy'de oynanan ve 4-3 siyah-beyazlıların galibiyetiyle sonuçlanan Beşiktaş derbisiydi. O karşılaşmada 37. dakikada sakatlanarak yerini Caner Erkin'e bırakan Perotti, bir daha Fenerbahçe formasını sırtına geçiremedi.

Eski Fenerbahçeli Diego Perotti mucizeyi başardı! 'Futbol hayatı bitti' denmişti ama...

DIEGO PEROTTI İÇİN "BİR DAHA OYNAYAMAZ" DEMİŞLERDİ

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından 6 ay kulüpsüz kalan 33 yaşındaki yıldız isim, futbola Salernitana ile döndü. Şubat başında İtalyan ekibine imza atan Arjantinli, yaklaşık 2 aylık sürede 7 maçta forma giydi. Spezia Calcio, Genoa, Milan, Bologna, Inter ve Sassuolo maçlarında oyuna sonradan giren Perotti, takımının Serie A'da Juventus ile oynanan son maçında ilk 11'de başladı. Perotti, karşılaşmada 60 dakika süre aldı.

Eski Fenerbahçeli Diego Perotti mucizeyi başardı! 'Futbol hayatı bitti' denmişti ama...

Diz sakatlığı yaşayan ve sonrasında aşil tendonu ameliyatı olan Perotti'nin bir daha sahalara geri dönemeyeceği iddia edilmiş, forma giymesinin mümkün olmadığı iddia edilmişti.

Eski Fenerbahçeli Diego Perotti mucizeyi başardı! 'Futbol hayatı bitti' denmişti ama...

ALİ KOÇ, PEROTTI İÇİN NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arjantinli yıldız futbolcu hakkında şöyle konuşmuştu:

"Çok fazla sakatlıkla uğraşıyoruz. Diego Perotti bir riskti. Burada 4 maç oynadı, 3 maçta 3 puan alamızda büyük katkısı oldu.

Eski Fenerbahçeli Diego Perotti mucizeyi başardı! 'Futbol hayatı bitti' denmişti ama...

Ancak ne yazık ki talihsiz şekilde sakatlığı tekrarladı. Bu sezon faydalanamayacağız. Yaptığımız anlaşma çerçevesinde adımlarımızı atacağız. Çok üzülüyorum, çok karakterli biri ama istediğimiz gibi olmadı."

Eski Fenerbahçeli Diego Perotti mucizeyi başardı! 'Futbol hayatı bitti' denmişti ama...

"FENERBAHÇE'DE TERK EDİLMİŞ HİSSETTİM"

Yeni takımına transferi hakkında, "Sıfırdan başlıyorum, her şeyimi vermeye geldim." diyen Perotti, Fenerbahçe günlerine ilişkin ise şunları kaydetmişti:

Eski Fenerbahçeli Diego Perotti mucizeyi başardı! 'Futbol hayatı bitti' denmişti ama...

Maalesef Fenerbahçe'de birçok sakatlık yaşadım ve sonrasında kulüple sorunlar yaşadım. Terk edilmiş hissettim. Belli bir yaşta ayrıca her zaman profesyonel davranmama rağmen bunu hak etmedim.

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