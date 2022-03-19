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Fenerbahçe'nin Pape Cisse planı ortaya çıktı!

Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ikincilik hesabı yapan Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler Olympiakos forması giyen Pape Cisse için devreye girmişti. Sarı-lacivertliler Senegalli futbolcunun transferi için girişimlerini sıklaştırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 13:20
Fenerbahçe'nin Pape Cisse planı ortaya çıktı!

Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giyen Senegalli stoper için kulübüyle temas kuran Fenerbahçe ilk girişiminde istediği cevabı alamadı.

Fenerbahçe'nin Pape Cisse planı ortaya çıktı!

Yeni sezon öncesi elindeki stoperlerden Kim Min Jae ve Attila Szalai'yi yüksek bonservis ücretleriyle elinden çıkarmak isteyen Sarı-Lacivertliler stoper hattını yıldız bir oyuncuyla takviye etmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'nin Pape Cisse planı ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Olymkpiakos'un yıldız oyuncusu için yeni bir hamle daha yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Pape Cisse planı ortaya çıktı!

Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler istenilen bonservis ücretini makul seviyelere çekebilirse anlaşma sağlanacak.

Fenerbahçe'nin Pape Cisse planı ortaya çıktı!

2017 yılından beri Yunan ekibinde forma giyen 26 yaşındaki stoper, güçlü fiziği ve hava toplarındaki başarısıyla dikkat çekiyor. 1.97 metre boyundaki Cisse'nin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro…

Fenerbahçe'nin Pape Cisse planı ortaya çıktı!

Cisse'nin Olympiakos ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Senegalli oyuncu 9 kez milli formayı giyerken 1 kez de fileleri havalandırmayı başardı.

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