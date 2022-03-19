Fenerbahçe'nin Pape Cisse planı ortaya çıktı!

2017 yılından beri Yunan ekibinde forma giyen 26 yaşındaki stoper, güçlü fiziği ve hava toplarındaki başarısıyla dikkat çekiyor. 1.97 metre boyundaki Cisse'nin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro…

Cisse'nin Olympiakos ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Senegalli oyuncu 9 kez milli formayı giyerken 1 kez de fileleri havalandırmayı başardı.