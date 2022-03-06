İsmail Kartal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

Süper Lig'de bugün Kadıköy dev bir düelloya sahne olacak. Bir tarafta lig ikinciliği hedefiyle saldıracak olan ev sahibi Kanarya, diğer yanda açık ara liderliğini sürdüren Trabzonspor.
Süper Lig'de bugün Kadıköy dev bir düelloya sahne olacak. Bir tarafta lig ikinciliği hedefiyle saldıracak olan ev sahibi Kanarya, diğer yanda açık ara liderliğini sürdüren Trabzonspor.
Sarı-lacivertliler maça bir hayli morali geliyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri sırasıyla Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa'yı mağlup etmeyi başardı.
Trabzonspor da son 5 maçını kazandı. Bordo-mavililer Galatasaray, Kasımpaşa, Konyaspor, Alanyaspor ve Kayserispor'u devirdi. Serilerini sürdürmek istiyorlar
Dev derbi öncesinde İsmail Kartal öğrencilerine bir motivasyon konuşması yaptı. Deneyimli çalıştırıcı "Bu maç lig ikinciliği için büyük önem taşıyor. Kazanarak geliyoruz, bu şekilde devam edelim. Aynı zamanda Trabzonspor maçları camiamız için bambaşka bir öneme sahip. Sizden elinizden gelenin fazlasını yapmanızı istiyorum. Maç önü taktiğimize uyarak, disiplinli ve sabırlı şekilde oynayacağız. Ancak hırsınız tepede olsun" dedi. Sarı-lacivertli futbolcular da sabırsızlıkla maçı bekliyor.
Teknik direktör İsmail Kartal, Trabzonspor karşısında sahaya süreceği 11'ini de belirledi. İşte o isimler;
Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim Min Jae, Attila Szalai, Zajc, Crespo, İrfan Can, Mert Hakan, Pelkas, Serdar Dursun.