Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

İsmail Kartal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Trabzonspor'u ağırlıyor. Kanarya bugün kazanarak ikincilik şansını artırmak istiyor. Novak, Gustavo, Ferdi ve Enner Valencia forma giyemeyecek. Hastalık ve sakatlığını atlatan süper yıldız Mesut ise sahnede. Kanarya'nın hedefi 4'te 4 yaparak çıkışını sürdürmek. İsmail Kartal, derbi 11'ini de belirledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 06:50
Kadıköy'de dev buluşma! İşte Fenerbahçe'nin 11'i

Süper Lig'de bugün Kadıköy dev bir düelloya sahne olacak. Bir tarafta lig ikinciliği hedefiyle saldıracak olan ev sahibi Kanarya, diğer yanda açık ara liderliğini sürdüren Trabzonspor.

Kadıköy'de dev buluşma! İşte Fenerbahçe'nin 11'i

Sarı-lacivertliler maça bir hayli morali geliyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri sırasıyla Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa'yı mağlup etmeyi başardı.

Kadıköy'de dev buluşma! İşte Fenerbahçe'nin 11'i

Trabzonspor da son 5 maçını kazandı. Bordo-mavililer Galatasaray, Kasımpaşa, Konyaspor, Alanyaspor ve Kayserispor'u devirdi. Serilerini sürdürmek istiyorlar

Kadıköy'de dev buluşma! İşte Fenerbahçe'nin 11'i

Dev derbi öncesinde İsmail Kartal öğrencilerine bir motivasyon konuşması yaptı. Deneyimli çalıştırıcı "Bu maç lig ikinciliği için büyük önem taşıyor. Kazanarak geliyoruz, bu şekilde devam edelim. Aynı zamanda Trabzonspor maçları camiamız için bambaşka bir öneme sahip. Sizden elinizden gelenin fazlasını yapmanızı istiyorum. Maç önü taktiğimize uyarak, disiplinli ve sabırlı şekilde oynayacağız. Ancak hırsınız tepede olsun" dedi. Sarı-lacivertli futbolcular da sabırsızlıkla maçı bekliyor.

Kadıköy'de dev buluşma! İşte Fenerbahçe'nin 11'i

Teknik direktör İsmail Kartal, Trabzonspor karşısında sahaya süreceği 11'ini de belirledi. İşte o isimler;

Kadıköy'de dev buluşma! İşte Fenerbahçe'nin 11'i

Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim Min Jae, Attila Szalai, Zajc, Crespo, İrfan Can, Mert Hakan, Pelkas, Serdar Dursun.

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