İsmail Kartal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

Dev derbi öncesinde İsmail Kartal öğrencilerine bir motivasyon konuşması yaptı. Deneyimli çalıştırıcı "Bu maç lig ikinciliği için büyük önem taşıyor. Kazanarak geliyoruz, bu şekilde devam edelim. Aynı zamanda Trabzonspor maçları camiamız için bambaşka bir öneme sahip. Sizden elinizden gelenin fazlasını yapmanızı istiyorum. Maç önü taktiğimize uyarak, disiplinli ve sabırlı şekilde oynayacağız. Ancak hırsınız tepede olsun" dedi. Sarı-lacivertli futbolcular da sabırsızlıkla maçı bekliyor.