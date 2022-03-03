Fenerbahçeli Jose Ernesto Sosa gece aleminde! İşte böyle yakalandı

Fenerbahçe 'nin yıldız ismi Jose Sosa önceki gece Gümüşsuyu'ndaki CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul 'daydı. Yıldız futbolcu otelden biri erkek diğeri kadın iki arkadaşı ve Özlem Yıldız'la birlikte ayrıldı. Kapıda bekleyen muhabirler, ekibi panikletti.

BENİM SOSA'YLA ALAKAM YOK

Sosa, aracına erkek arkadaşıyla beraber bindi. Arkadaşı, otelin önünde bekleyen kadına "Sosa'nın yanına gitmeyin, siz taksiyle gidin" diye seslendi. Özlem Yıldız ise muhabirlere açıklama yapma gereği duydu: "Benim kesinlikle Sosa ile bir alakam yok, bilginiz olsun!"