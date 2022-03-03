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Fenerbahçeli Jose Ernesto Sosa gece aleminde! İşte böyle yakalandı

Fenerbahçe'de bu sezon eleştiri oklarının hedefi olan Jose Ernesto Sosa, İstanbul gecelerinde yakalandı. Jose Sosa'nın mekan çıkışı elindeki içeceği saklaması da gözlerden kaçmadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 10:51
Fenerbahçeli Jose Ernesto Sosa gece aleminde! İşte böyle yakalandı

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Jose Sosa önceki gece Gümüşsuyu'ndaki CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul'daydı. Yıldız futbolcu otelden biri erkek diğeri kadın iki arkadaşı ve Özlem Yıldız'la birlikte ayrıldı. Kapıda bekleyen muhabirler, ekibi panikletti.

Fenerbahçeli Jose Ernesto Sosa gece aleminde! İşte böyle yakalandı

BENİM SOSA'YLA ALAKAM YOK

Sosa, aracına erkek arkadaşıyla beraber bindi. Arkadaşı, otelin önünde bekleyen kadına "Sosa'nın yanına gitmeyin, siz taksiyle gidin" diye seslendi. Özlem Yıldız ise muhabirlere açıklama yapma gereği duydu: "Benim kesinlikle Sosa ile bir alakam yok, bilginiz olsun!"

Fenerbahçeli Jose Ernesto Sosa gece aleminde! İşte böyle yakalandı

Jose Sosa'nın yanındaki kadınla görüntülenen Özlem Yıldız "Benim Sosa'yla alakam yok" dedi.

Fenerbahçeli Jose Ernesto Sosa gece aleminde! İşte böyle yakalandı

ŞİŞEYİ SAKLADI
Otelden elinde içeceğiyle çıkan Jose Sosa, muhabirleri görünce şişeyi paltosunun içine sakladı.

Fenerbahçeli Jose Ernesto Sosa gece aleminde! İşte böyle yakalandı

Jose Sosa erkek arkadaşıyla birlikte aracına binerek uzaklaştı.

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