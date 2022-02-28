FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan sağ kanada Cristian Pavon hamlesi!

Bu sezon tüm kulvarlarda yarış dışı kalan Fenerbahçe, artık önümüzdeki sezonun hesaplarını yapıyor. Arda Güler'in son haftalardaki müthiş yükselişi ile kulübe az da olsa hareket gelirken, ihtiyaç duyulan bölgeler için şimdiden temaslara başlandı.
Sarı-Lacivertli kurmayların Boca Juniors'da forma giyen 26 şaşındaki sağ kanat oyuncusu Christian Pavon için düğmeye bastı. Arjantinli oyuncunun menajeriyle temasa geçildiği bildirildi.
Takvim'in haberine göre; Pavon için bonservis ücreti ödenmeyeceği için Arjantinli oyuncuya bir miktar imza parası teklif edildiği de gelen haberler arasında.