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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan sağ kanada Cristian Pavon hamlesi!

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın ardından Avrupa'ya da havlu atan Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer planlaması başladı. Kadrosuna kaliteli bir kanat oyuncusu katmak isteyen Kanarya, aradığı ismi Arjantin'de buldu. Sarı-lacivertliler, Boca Juniors'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Cristian Pavon'u gündemine aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan sağ kanada Cristian Pavon hamlesi!

Bu sezon tüm kulvarlarda yarış dışı kalan Fenerbahçe, artık önümüzdeki sezonun hesaplarını yapıyor. Arda Güler'in son haftalardaki müthiş yükselişi ile kulübe az da olsa hareket gelirken, ihtiyaç duyulan bölgeler için şimdiden temaslara başlandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan sağ kanada Cristian Pavon hamlesi!

Sarı-Lacivertli kurmayların Boca Juniors'da forma giyen 26 şaşındaki sağ kanat oyuncusu Christian Pavon için düğmeye bastı. Arjantinli oyuncunun menajeriyle temasa geçildiği bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan sağ kanada Cristian Pavon hamlesi!

Takvim'in haberine göre; Pavon için bonservis ücreti ödenmeyeceği için Arjantinli oyuncuya bir miktar imza parası teklif edildiği de gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan sağ kanada Cristian Pavon hamlesi!

11 KEZ MILLI OLDU

Geçtiğimiz sezonlarda da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Pavon'un transferi o dönemlerde gerçekleşmemişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan sağ kanada Cristian Pavon hamlesi!

11 kez Arjantin Milli Takım forması geyen Pavon'un piyasa değeri ise yaklaşık 8-9 milyon Euro düzeyinde. 2014 yılında ise oyuncunun değeri 20 milyon Euro düzeyindeydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan sağ kanada Cristian Pavon hamlesi!

Aynı zamanda İtalya pasaportu da olan Pavon sağ kanat dışında gerektiğinde sol kanat ve santrfor mevkilerinde de forma giyebiliyor.

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