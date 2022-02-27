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Fenerbahçe Kasımpaşa ile karşılaşacak!

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde yarın 38. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 37 maçtan 29'unu Fenerbahçe, 4'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 89 golüne, Kasımpaşa 35 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 09:47
Fenerbahçe Kasımpaşa ile karşılaşacak!

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde yarın 38. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 37 maçtan 29'unu Fenerbahçe, 4'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 89 golüne, Kasımpaşa 35 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

EN FARKLI SKORLAR

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti.

2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 33 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1 galip ayrılmıştı.

Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

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