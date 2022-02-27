Fenerbahçe bunu da başardı!

İLK 2'YE BİLE GİREMEDİ

Süper Lig'de ise durum daha iç karartıcı oldu. 2018-19 sezonunda 6., 2019-20 sezonunda 7., 2020-21 sezonunda 3. olan takım bu sezon da 26. hafta sonunda 5. sırada bulunuyor. Milliyet'in haberine göre ligde hiç ilk 2'ye giremeyen Fenerbahçe sadece geçen sezon ligin son haftasına kadar iddiasını koruyabildi fakat orada da Beşiktaş şampiyon, Galatasaray ikinci oldu.