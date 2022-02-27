Fenerbahçe bunu da başardı!

Fenerbahçe'de yeniden bir sezon daha erkenden sonlandı. Sarı-lacivertliler yeniden hedeflerine bir bir veda etti. Özellikle Ali Koç, başkanlığa geldiği Haziran 2018'den bu yana futbolda hiçbir kulvarda kupa kazanma mutluluğuna erişemedi.
Fenerbahçe'de yeniden bir sezon daha erkenden sonlandı. Sarı-lacivertliler yeniden hedeflerine bir bir veda etti. Özellikle Ali Koç, başkanlığa geldiği Haziran 2018'den bu yana futbolda hiçbir kulvarda kupa kazanma mutluluğuna erişemedi.
Hatta sarı-lacivertliler Ali Koç'un başkan olduğu son 4 sezonda hiçbir turnuvada final bile oynayamadı. Sarı-lacivertliler bu 4 sezonluk süreçte Süper Lig, Türkiye Kupası, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi ön elemesinde boy gösterdi.
Ali Koç'un ilk döneminde Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica'ya elenen Fenerbahçe, daha sonra Avrupa Ligi'nde son 32'yi aşamadı, bu sezon da gruplarda 3. oldu ve Konferans Ligi'ne kaldı. Konferans Ligi play-offlarında da Slavia Prag'a iki maçta gelen mağlubiyetlerle havlu atıldı.
Türkiye Kupası'nda da son 4 sezonda gelinen en üst noktada 2019-20 sezonundaki yarı final oldu, onda da Trabzonspor'a iki maçta yenilen sarı-lacivertliler elendi.
İLK 2'YE BİLE GİREMEDİ
Süper Lig'de ise durum daha iç karartıcı oldu. 2018-19 sezonunda 6., 2019-20 sezonunda 7., 2020-21 sezonunda 3. olan takım bu sezon da 26. hafta sonunda 5. sırada bulunuyor. Milliyet'in haberine göre ligde hiç ilk 2'ye giremeyen Fenerbahçe sadece geçen sezon ligin son haftasına kadar iddiasını koruyabildi fakat orada da Beşiktaş şampiyon, Galatasaray ikinci oldu.