Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe bunu da başardı!

Fenerbahçe bunu da başardı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nın ardından Avrupa'ya da veda etti. Sarı lacivertliler, mart ayına girilirken 3 kupada da havlu atmış oldu. Ali Koç yönetimi 4. sezonunu da kupasız kapatmayı garantilemek üzere. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 11:48 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 11:48
Fenerbahçe bunu da başardı!

Fenerbahçe'de yeniden bir sezon daha erkenden sonlandı. Sarı-lacivertliler yeniden hedeflerine bir bir veda etti. Özellikle Ali Koç, başkanlığa geldiği Haziran 2018'den bu yana futbolda hiçbir kulvarda kupa kazanma mutluluğuna erişemedi.

Fenerbahçe bunu da başardı!

Hatta sarı-lacivertliler Ali Koç'un başkan olduğu son 4 sezonda hiçbir turnuvada final bile oynayamadı. Sarı-lacivertliler bu 4 sezonluk süreçte Süper Lig, Türkiye Kupası, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi ön elemesinde boy gösterdi.

Fenerbahçe bunu da başardı!

Ali Koç'un ilk döneminde Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica'ya elenen Fenerbahçe, daha sonra Avrupa Ligi'nde son 32'yi aşamadı, bu sezon da gruplarda 3. oldu ve Konferans Ligi'ne kaldı. Konferans Ligi play-offlarında da Slavia Prag'a iki maçta gelen mağlubiyetlerle havlu atıldı.
Türkiye Kupası'nda da son 4 sezonda gelinen en üst noktada 2019-20 sezonundaki yarı final oldu, onda da Trabzonspor'a iki maçta yenilen sarı-lacivertliler elendi.

Fenerbahçe bunu da başardı!

İLK 2'YE BİLE GİREMEDİ

Süper Lig'de ise durum daha iç karartıcı oldu. 2018-19 sezonunda 6., 2019-20 sezonunda 7., 2020-21 sezonunda 3. olan takım bu sezon da 26. hafta sonunda 5. sırada bulunuyor. Milliyet'in haberine göre ligde hiç ilk 2'ye giremeyen Fenerbahçe sadece geçen sezon ligin son haftasına kadar iddiasını koruyabildi fakat orada da Beşiktaş şampiyon, Galatasaray ikinci oldu.

DİĞER
Son dakika: Roman Abramovich Chelsea için kararını açıkladı! Rus milyardere İngiltere'den yasak gelmişti...
Fenerbahçe'de yeni hedef Peter Olayinka! İsmail Kartal gözüne kestirdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor