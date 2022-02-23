İdolleri Alex ve İrfan Can

Fenerbahçe'nin Hatayspor'u yendiği maçta 2-1'lik galibiyetten çok Türk futbolunun umudu Arda Güler top toplayıcılıktan başladığı kariyerinde büyük adımlar attı. Gençlerbirliği altyapısındayken o dönem Ankara ekibinde forma giyen İrfan Can Kahveci'nin her hareketini yakından takip ettiğini belirten 16 yaşındaki oyuncu "İdollerimden biri oydu. Diğeri de Alex de Souza" dedi. Arda, Gençlerbirliği'nin top cambazı olan eski yıldızı Sessegnon'dan da iyi bir 10 numara olmak için özel tavsiyeler aldığını belirtti. Arda, Ocak 2020'de Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.



SAĞA ATLA DEDIM



Arda Güler, top toplayıcıyken bir Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında yaşadığı anısını da anlattı: "Kalbim güm güm attı, sesini duydum. Trabzonspor bir penaltı kazandı. Uğur Demirok topun başına geldi. Kalecimiz Hopf'a sağ tarafa atla diye seslendim ve penaltıyı kurtardı. Arkadaşlarıma ben olsam atardım dedim. Karşılaşmadan sonra 4 farklı futbolcudan forma istedim. Hiçbiri vermedi" Onu keşfeden Serhat Pekmezci "Bir oyuncuyu izlemek için Gençlerbirliği-Osmanlıspor maçına gittim. Oyun zekası ve topa ilk temasıyla beni etkiledi" dedi.



2 ASİSTİ VAR



Kanarya'nın geleceği parlak ismi Arda Güler bu sezon A Takım seviyesinde 7 maça çıktı. Antalyaspor ve Slavia Prag karşılaşmalarında asist yaptı. Ayrıca istatistik kağıdına yansımayan pozitif futboluyla da dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.