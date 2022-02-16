Fenerbahçe'de hedef Avrupa! "O kupayı alabiliriz"

Fenerbahçe tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefiyle çıktığı sezonda yine hüsran yaşamıştı. Süper Lig'de zirve yarışından erken kopan sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda da ikinci devreyi 10 kişi oynayan Kayserispor'a elenmişti. Kanarya'nın elinde en gerçekçi hedef olarak Konferans Ligi görünüyor. Teknik direktör İsmail Kartal da bu kulvarda başarılı olabileceklerini düşünüyor.



"BEN SİZE İNANIYORUM"

İsmail Kartal, öğrencileriyle yaptığı toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Burası Fenerbahçe. Bu formayı giymek çok özeldir. Bu sene taraftarımızı çok üzdük. Şimdi onlardan özür dilemek için elimizde çok iyi bir fırsat var. Konferans Ligi'nde geriye kalan takımlara bakıldığında bu kupayı müzemize götürebiliriz. En az onlar kadar kaliteli bir kadroya sahibiz. Tek eksiğimiz özgüven. Bu konuyu aşabilirsek ben kupayı alabileceğimize inanıyorum. Sizler de inanın.



İSMAİL KARTAL İÇİN BİR İLK

Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal teknik adamlık kariyerinde ilk defa bir Avrupa Kupası maçına çıkacak. Yardımcı antrenörlük günlerinde Bariç, Löw, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal ile bu heyecanı tadan Kartal, bu defa kulübede 1 numara olacak.