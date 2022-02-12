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Giresunspor Fenerbahçe maçı sonrası İsmail Kartal konuştu! "Oyunu geliştirmemiz lazım"

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor'a konuk oldu. Mücadeleyi 2-1 kazanan sarı-lacivertliler 3 puanı hanesine yazdırdı. Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Kartal, "Bazı mevkilerde kadromuzda henüz yer almayan oyuncularımız var. Bu oyunumuzu geliştirmemiz lazım. Biraz sabırlı olmak lazım." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 18:35 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 18:40
Giresunspor Fenerbahçe maçı sonrası İsmail Kartal konuştu! "Oyunu geliştirmemiz lazım"

Giresunspor deplasmanında 1-0 geriye düşmesinin ardından maçı 2-1 kazanmayı bilen Fenerbahçe zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal müsabaka sonrası konuştu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları:

Pozitif futbol oynatmak isteyen bir antrenör olduğumu daha önceki maçlarda da söylemiştim. Fenerbahçe'ye yakışır bir oyun oynatmaya çalışıyorum. İradeli, karakterli bir takım görüntüsü verme niyetindeyim.

Kupada hak etmediğimiz bir veda olmuştu. 3 gün önce oynayan bu takım, bugün 120 km koştu.

Giresunspor'un Teknik Direktörü Hakan hoca da bugün Fenerbahçe'nin iyi oynadığını söyledi. Bugün oyuncularım bir karakter koydu.

Bazı mevkilerde kadromuzda henüz yer almayan oyuncularımız var. Bu oyunumuzu geliştirmemiz lazım. Biraz sabırlı olmak lazım.

İstediğim oyun, hala bugünkü oyun değil. Buna ilave etmemiz gereken bölümler var.

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