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Son dakika transfer haberi: Eski Fenerbahçeli Papiss Demba Cisse Çaykur Rizespor'la sözleşme imzaladı

Son dakika transfer haberleri... Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Senegalli tecrübeli golcü Papiss Demba Cisse, Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'la 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 07:39
Son dakika transfer haberi: Eski Fenerbahçeli Papiss Demba Cisse Çaykur Rizespor'la sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor tecrübeli santrafor Papiss Demba Cisse'yi renklerine bağladı. İstanbul'da Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu ile bir araya gelen yıldız futbolcu, kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1 buçuk yıllığına Çaykur Rizespor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

36 yaşındaki deneyimli isim, 2018'de geldiği Alanyaspor'da gösterdiği performansın ardından 2021 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Sarı-lacivertli takımda beklentilerin altında kalan golcü oyuncu, Fenerbahçe'de çıktığı 28 karşılaşmada 5 gol atarken 2 de asist yapmıştı.

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