Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de hedef Diego Costa ve Angileri

Fenerbahçe'de hedef Diego Costa ve Angileri

Takıma bir sol bek takviyesi arayan ve Konan ile anlaşamayan Fenerbahçe yönetimi, sol bek Angileri için River’a teklif yaptı. Diego Costa ise yaptığı açıklamada F.Bahçe’den haber beklediğini söyledi. İşte sarı lacivertlilerde transferin son günü yaşanan gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 06:50
Fenerbahçe'de hedef Diego Costa ve Angileri

Transfer pazarının kapanmasına artık saatler kala Fenerbahçe'de hareketlilik arttı. Bir forvet ve sol bek almak için şartları zorlayan sarı-lacivertliler, Diego Costa ile Fabrizio Angileri konusunda girişimleri sürdürüyor. Boşta olan ünlü golcü Costa, Türkiye'de bir menajere yetki verdiğini belirterek, "Krasnodar ve Zenit'ten de teklif var. Menajerimin, Fenerbahçe ile işi sonuçlandırmasına göre kararımı vereceğim" açıklamasını yaptı. Sambacı, Brezilya'dan dün İspanya'ya geldi.

Fenerbahçe'de hedef Diego Costa ve Angileri

Sol bekte ise River Plate'den Fabrizio Angileri gündemde... Arjantin basını, Ghislain Konan ile anlaşamayan sarı-lacivertlilerin, 27 yaşındaki Angileri için son bir atak yaptığını duyurdu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tangocu için Fenerbahçe'nin teklif yaptığı duyurulurken, dört ay bekleyip, oyuncuyu haziran sonunda bedava kadrosuna katabileceği de ifade edildi. River Plate'in 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Angileri'nin takımdan ayrılmasına izin verebileceği kaydedildi.

Fenerbahçe'de hedef Diego Costa ve Angileri

JONATAN DİĞER ADAY

Fenerbahçe'nin Brezilyalı sol bek Felipe Jonatan için Santos'a da teklif yaptığı ortaya çıktı. 23 yaşındaki oyuncu için kulübüyle pazarlıklarda ciddi bir sıkıntı yaşanmazken tıpkı Konan'daki gibi menajerlerin aşırı talepleri nedeniyle transferin çıkmaza girdiği bildirildi. Karşı taraf yumuşarsa bu transferin gerçekleşebileceği konuşuluyor.

DİĞER
İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı usta oyuncu Deniz Türkali meğer ünlü şarkıcının annesiymiş... Sosyal medya çalkalandı
Kan donduran olayın adresi Osmaniye! Kayalıklarda erkek cesedi bulundu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor