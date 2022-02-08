Fenerbahçe'de hedef Diego Costa ve Angileri

Transfer pazarının kapanmasına artık saatler kala Fenerbahçe'de hareketlilik arttı. Bir forvet ve sol bek almak için şartları zorlayan sarı-lacivertliler, Diego Costa ile Fabrizio Angileri konusunda girişimleri sürdürüyor. Boşta olan ünlü golcü Costa, Türkiye'de bir menajere yetki verdiğini belirterek, "Krasnodar ve Zenit'ten de teklif var. Menajerimin, Fenerbahçe ile işi sonuçlandırmasına göre kararımı vereceğim" açıklamasını yaptı. Sambacı, Brezilya'dan dün İspanya'ya geldi.





Sol bekte ise River Plate'den Fabrizio Angileri gündemde... Arjantin basını, Ghislain Konan ile anlaşamayan sarı-lacivertlilerin, 27 yaşındaki Angileri için son bir atak yaptığını duyurdu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tangocu için Fenerbahçe'nin teklif yaptığı duyurulurken, dört ay bekleyip, oyuncuyu haziran sonunda bedava kadrosuna katabileceği de ifade edildi. River Plate'in 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Angileri'nin takımdan ayrılmasına izin verebileceği kaydedildi.



