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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a Elneny transferinde kötü haber!

Süper Lig'in ilk yarısında oldukça kötü performans sergileyen ve teknik direktörleriyle yolları ayıran 3 büyükler, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gözlerini transfer dönemine çevirmişti. Orta saha arayışlarını sürdüren ezeli rakiplerin listesinde Mohamed Elneny vardı. Ancak İngiliz basını yıldız futbolcunun yeni adresini duyurdu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 09:26
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a Elneny transferinde kötü haber!

Sergen Yalçın döneminde Beşiktaş forması giyen ve gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Mohamed Elneny, Arsenal'e geri dönmüştü. Şimdilerde Mısır Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda oldukça iyi bir turnuva geçiren Elneny, ülkesiyle yarı finalde boy gösterecek.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a Elneny transferinde kötü haber!

Arsenal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Elneny için, başta Galatasaray olmak üzere Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de adı geçiyordu. İngilizler, Mısırlı yıldızın yeni durağının Newcastle United olabileceğini duyurdu.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a Elneny transferinde kötü haber!

Arap milyarderlerin satın almasının ardından, transferde beklenen bombaları patlatmayan Newcastle United'ın, orta sahasını Elneny ile güçlendirebileceği belirtildi. Haberde ayrıca, Arsenal taraftarlarının Elneny'yi kesin olarak takımlarında görmek istemedikleri yazıldı.

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