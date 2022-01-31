Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a Elneny transferinde kötü haber!

Sergen Yalçın döneminde Beşiktaş forması giyen ve gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Mohamed Elneny, Arsenal'e geri dönmüştü. Şimdilerde Mısır Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda oldukça iyi bir turnuva geçiren Elneny, ülkesiyle yarı finalde boy gösterecek.
Arsenal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Elneny için, başta Galatasaray olmak üzere Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de adı geçiyordu. İngilizler, Mısırlı yıldızın yeni durağının Newcastle United olabileceğini duyurdu.
Arap milyarderlerin satın almasının ardından, transferde beklenen bombaları patlatmayan Newcastle United'ın, orta sahasını Elneny ile güçlendirebileceği belirtildi. Haberde ayrıca, Arsenal taraftarlarının Elneny'yi kesin olarak takımlarında görmek istemedikleri yazıldı.