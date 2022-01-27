FENERBAHÇE HABERLERİ - Marcel Tisserand gerçeği ortaya çıktı! Saint-Etienne...

Spor Toto Süper Lig'de zirvenin gerisinde kalan Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları sürerken takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor. Sarı-lacivertlilerden ayrılması gündeme gelen Marcel Tisserand'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz günlerde Saint-Etienne Teknik Direktörü Pascal Dupraz, basın toplantısında Fenerbahçe'nin Tisserand'ı bırakmadığını açıklamıştı. Ancak gerçeğin böyle olmadığı öne sürüldü.