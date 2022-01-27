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FENERBAHÇE HABERLERİ - Marcel Tisserand gerçeği ortaya çıktı! Saint-Etienne...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'den ayrılması gündeme gelen Marcel Tisserand'ın Fransız ekibi Saint-Etienne'e transfer olacağı gündeme gelmiş ancak Pascal Dupraz, sarı-lacivertli kulübün oyuncuyu bırakmadığını dile getirmişti. Fransız basını o gerçeği açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 08:24
TUĞÇE ERGİNKOÇ
FENERBAHÇE HABERLERİ - Marcel Tisserand gerçeği ortaya çıktı! Saint-Etienne...

Spor Toto Süper Lig'de zirvenin gerisinde kalan Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları sürerken takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor. Sarı-lacivertlilerden ayrılması gündeme gelen Marcel Tisserand'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Marcel Tisserand gerçeği ortaya çıktı! Saint-Etienne...

Geçtiğimiz günlerde Saint-Etienne Teknik Direktörü Pascal Dupraz, basın toplantısında Fenerbahçe'nin Tisserand'ı bırakmadığını açıklamıştı. Ancak gerçeğin böyle olmadığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Marcel Tisserand gerçeği ortaya çıktı! Saint-Etienne...

Sainte Inside'ın haberine göre Kongolu stoper finansal sebeplerle değil, Saint-Etienne'e transfer olmak istemediği için ayrılık gerçekleşmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Marcel Tisserand gerçeği ortaya çıktı! Saint-Etienne...

29 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu 2020 yılında Alman ekibi Wolfsburg'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Tisserand bu sezon sarı-lacivertli formayla 19 karşılaşmada görev aldı.

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