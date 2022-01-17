FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Attila Szalai'ye Premier Lig'den 2 talip!

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai ile ilgili transfer haberlerinin şiddeti giderek artıyor. Daha önce Chelsea ile ilgili haberleri çıkan yıldız oyuncu, yeniden Premier Lig'in gündeminde yer aldı.
Sky Sports'un haberine göre; West Ham ve Newcastle United, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Attila Szalai ile ilgileniyor.
Newcastle United'ın yeni sahibi Suudi prens Mohammed bin Salman, Newcastle için gelecek sezon 1.5 milyar euro transfer bütçesi ayırmayı planlıyor. Bu satışla Newcastle United, dünyanın en zengin kulüpleri arasına zirveden giriş yapmıştı.
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