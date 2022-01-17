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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Attila Szalai'ye Premier Lig'den 2 talip!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Attila Szalai'nin talipleri artıyor. Sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla dikkat çeken Macar savunma oyuncusu, Avrupa'nın gözdesi haline geldi. İngiltere Premier Lig'den 2 takım 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 22:12
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Attila Szalai'ye Premier Lig'den 2 talip!

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai ile ilgili transfer haberlerinin şiddeti giderek artıyor. Daha önce Chelsea ile ilgili haberleri çıkan yıldız oyuncu, yeniden Premier Lig'in gündeminde yer aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Attila Szalai'ye Premier Lig'den 2 talip!

Sky Sports'un haberine göre; West Ham ve Newcastle United, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Attila Szalai ile ilgileniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Attila Szalai'ye Premier Lig'den 2 talip!

Newcastle United'ın yeni sahibi Suudi prens Mohammed bin Salman, Newcastle için gelecek sezon 1.5 milyar euro transfer bütçesi ayırmayı planlıyor. Bu satışla Newcastle United, dünyanın en zengin kulüpleri arasına zirveden giriş yapmıştı.

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