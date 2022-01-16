Gülmedi yüzü

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a takılarak fırsatı kullanamadı: 1-1. Sarı-lacivertliler yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde çıktığı ilk maçta yine beklentilerin çok uzağındaydı. İlk yarıda rakip kaleye şut dahi çekemeyen Kanarya, ikinci yarıda duran topta Sosa ile öne geçti. Arjantinli futbolcunun , 72'de sol kanatta kazanılan serbest atışta ceza sahasına ortaladığı top Antalyaspor savunmasında Naldo'nun kafasını sıyırıp doğrudan filelere gitti: 0-1.



FOBİ GERİ DÖNDÜ

Golden sonra ataklarını sıklaştıran ve tempoyu artıran Antalyaspor, 81'de Doğukan Sinik ile eşitliği yakaladı. Kaleci Berke'nin ceza sahasında elinden kaçırdığı topu önünde bulan genç oyuncu, güzel bir vuruşla ağları buldu: 1-1. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele berabere sonlandı. Fenerbahçe 33 puana yükselirken, deplasmandaki galibiyet hasreti 4 maça çıktı. 5 maçtır kazanamayan Antalyaspor ise 23 puana ulaştı. Kanarya çarşamba günü Altay, Antalya ise Rizespor ile oynayacak.



Deplasmanda oynadığı son dokuz Süper Lig maçında da kalesini gole kapatamayan Fenerbahçe, tek sezondaki en uzun serisini tekrarladı (1990/91'de 9 maç)



Dış sahada oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanamayan Kanarya (3B/1M), bu istatistikte de Temmuz 2020'den (7 maç) bu yana en uzun galibiyet hasretini yaşıyor.