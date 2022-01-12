Haberler Fenerbahçe Yılmaz Vural'dan İsmail Kartal açıklaması sonrası Fenerbahçe taraftarına mesaj!

Yılmaz Vural'dan İsmail Kartal açıklaması sonrası Fenerbahçe taraftarına mesaj!

Fenerbahçe, 12 Ocak Çarşamba günü yaptığı resmi açıklamada, teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ın getirildiğini resmen duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Vural, Fenerbahçe taraftarına mesaj yolladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 19:18 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 19:21
Yılmaz Vural'dan İsmail Kartal açıklaması sonrası Fenerbahçe taraftarına mesaj!

Fenerbahçe'de takımın başına geçmek istediğini birçok kez vurgulayan Yılmaz Vural'dan sürpriz bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Sarı lacivertlilerin takımın başına İsmail Kartal'ı getirmesi sonrası kişisel sosyal medya hesabından ''Elbet bir gün buluşacağız.'' paylaşımı yaptı.

YILMAZ VURAL NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçeli futbolcuların baskı altında olduklarını ifade eden Yılmaz Vural, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında Ali Koç'a seslenmiş, "Sahadan çıkarken neredeyse yürüyemeyecek haldeler. Bunları aşabilmek hakikaten kolay değil. Yılmaz Vural bunları aşar. Ali başkan yanlış yapmazsın. Türkiye'de bir işe bu kadar talip bir adam gördünüz mü? Kendime güveniyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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