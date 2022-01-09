Günün kazananları

3 İSİM YİNE AYRI
Luiz Gustavo, Mergim Berisha ve Altay Bayındır yine bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Altay'ın haftaya Antalyaspor maçıyla dönüşü planlanıyor. Kalede yarın akşam da Berk Özer olacak. Gustavo ile Berisha'nın ise kadroya alınıp alınmayacakları bugün yapılacak son idmanda belli olacak. Alınsalar bile kulübede olacaklar.
İYİ BAŞLAYALIM
Çalışmaları antrenör Zeki Göle nezaretinde sürdüren Fenerbahçe'de oyuncular, Adana Demirspor'u yenerek ikinci yarıya iyi başlamak için söz birliği yaptı. Başta kaptan Mesut Özil olmak üzere takımın ağabeyleri yaptıkları konuşmalarda herkesten pazartesi günü sahada üzerine düşeni yapmasını istedi. Göle'nin hücuma dönük bir 11 oluşturması bekleniyor.