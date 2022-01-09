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Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 06:50
Günün kazananları
Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde dün de teknik ve taktik çalışmaların ardından dar alanda çift kale maçlar gerçekleştirildi. 3'er grup halinde yapılan maçların sonunda kazanan takım galibiyet pozu verdi.

3 İSİM YİNE AYRI

Luiz Gustavo, Mergim Berisha ve Altay Bayındır yine bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Altay'ın haftaya Antalyaspor maçıyla dönüşü planlanıyor. Kalede yarın akşam da Berk Özer olacak. Gustavo ile Berisha'nın ise kadroya alınıp alınmayacakları bugün yapılacak son idmanda belli olacak. Alınsalar bile kulübede olacaklar.

İYİ BAŞLAYALIM

Çalışmaları antrenör Zeki Göle nezaretinde sürdüren Fenerbahçe'de oyuncular, Adana Demirspor'u yenerek ikinci yarıya iyi başlamak için söz birliği yaptı. Başta kaptan Mesut Özil olmak üzere takımın ağabeyleri yaptıkları konuşmalarda herkesten pazartesi günü sahada üzerine düşeni yapmasını istedi. Göle'nin hücuma dönük bir 11 oluşturması bekleniyor.
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