Haberler Fenerbahçe Attila Szalai transferinde son durum ne? Böyle duyurdular

Attila Szalai transferinde son durum ne? Böyle duyurdular

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, birçok Avrupa takımının transfer listesinde yer alıyor. İtalyan basını, Milan'ın seçenekleri arasında yer alan 23 yaşındaki savunma oyuncusu hakkında yaşanan gelişmeleri öne çıkardı. Peki Attila Szalai'nin Milan'a transferinde son durum ne? İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 13:01 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 13:04
BURAK ŞENTÜRK
Attila Szalai transferinde son durum ne? Böyle duyurdular

Transferin gözdesi konumunda bulunan Attila Szalai, Avrupa ekiplerinin radarında bulunuyor. Liverpool, Atletico Madrid ve Milan'ın gündeminde bulunan 23 yaşındaki stoperin son durumuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Attila Szalai transferinde son durum ne? Böyle duyurdular

İtalyan basınından la Gazzetta dello Sport'un haberinde; Milan'ın stoper adayları arasında yer alan Attila Szalai'nin transferindeki son durum değerlendirmeye alındı.

Attila Szalai transferinde son durum ne? Böyle duyurdular

Szalai'nin Fenerbahçe'de vazgeçilmez oyuncular arasında yer aldığı ifade edilen haberde, tatmin edici bir teklif olması durumunda ayrılmasının olası olduğu belirtildi.

Attila Szalai transferinde son durum ne? Böyle duyurdular

POPÜLERLİĞİ AZALDI!
Macar savunmacının ortalama 11 milyon euro'luk uygun bir bonservis bedeli olduğunun altı çizildi ancak son zamanda popülerliğinin azaldığı ifade edildi.

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