Attila Szalai transferinde son durum ne? Böyle duyurdular

Transferin gözdesi konumunda bulunan Attila Szalai , Avrupa ekiplerinin radarında bulunuyor. Liverpool, Atletico Madrid ve Milan 'ın gündeminde bulunan 23 yaşındaki stoperin son durumuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Szalai'nin Fenerbahçe'de vazgeçilmez oyuncular arasında yer aldığı ifade edilen haberde, tatmin edici bir teklif olması durumunda ayrılmasının olası olduğu belirtildi.