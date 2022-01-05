Attila Szalai transferinde son durum ne? Böyle duyurdular

Transferin gözdesi konumunda bulunan Attila Szalai, Avrupa ekiplerinin radarında bulunuyor. Liverpool, Atletico Madrid ve Milan'ın gündeminde bulunan 23 yaşındaki stoperin son durumuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Transferin gözdesi konumunda bulunan Attila Szalai, Avrupa ekiplerinin radarında bulunuyor. Liverpool, Atletico Madrid ve Milan'ın gündeminde bulunan 23 yaşındaki stoperin son durumuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
İtalyan basınından la Gazzetta dello Sport'un haberinde; Milan'ın stoper adayları arasında yer alan Attila Szalai'nin transferindeki son durum değerlendirmeye alındı.
Szalai'nin Fenerbahçe'de vazgeçilmez oyuncular arasında yer aldığı ifade edilen haberde, tatmin edici bir teklif olması durumunda ayrılmasının olası olduğu belirtildi.
POPÜLERLİĞİ AZALDI!
Macar savunmacının ortalama 11 milyon euro'luk uygun bir bonservis bedeli olduğunun altı çizildi ancak son zamanda popülerliğinin azaldığı ifade edildi.