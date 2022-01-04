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Yeniden Kolasinac

Sol beke de takviye yapması beklenen Fenerbahçe'de Sead Kolasinac yeniden gündemde... İngiliz basını, Arsenal'den ayrılması beklenen isimleri derlerken, 28 yaşındaki oyuncunun Watford ya da Fenerbahçe'ye gidebileceği vurgulandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 06:50
Yeniden Kolasinac
Sol beke de takviye yapması beklenen Fenerbahçe'de Sead Kolasinac yeniden gündemde... İngiliz basını, Arsenal'den ayrılması beklenen isimleri derlerken, 28 yaşındaki oyuncunun Watford ya da Fenerbahçe'ye gidebileceği vurgulandı. Arsenal'in 6 aylık kontratı kalan Bosnalı oyuncuyu göndererek 2 milyon euro'ya yakın tasarruf edeceği bildirildi. Kolasinac'ın ismi sezon başında da sarılacivertlilerle anılmış ancak başkan Ali Koç iddiaları yalanlamıştı.
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