Yeniden Kolasinac

Sol beke de takviye yapması beklenen Fenerbahçe'de Sead Kolasinac yeniden gündemde... İngiliz basını, Arsenal'den ayrılması beklenen isimleri derlerken, 28 yaşındaki oyuncunun Watford ya da Fenerbahçe'ye gidebileceği vurgulandı.
Solbeke de takviye yapması beklenen Fenerbahçe'de Sead Kolasinac yeniden gündemde... İngiliz basını, Arsenal'den ayrılması beklenen isimleri derlerken, 28 yaşındaki oyuncunun Watford ya da Fenerbahçe'ye gidebileceği vurgulandı. Arsenal'in 6 aylık kontratı kalan Bosnalı oyuncuyu göndererek 2 milyon euro'ya yakın tasarruf edeceği bildirildi. Kolasinac'ın ismi sezon başında da sarılacivertlilerle anılmış ancak başkan Ali Koç iddiaları yalanlamıştı.