Dudak uçuklatan bonservis! Liverpool Fenerbahçe'den Attila Szalai'yi istiyor

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden itibaren gösterdiği performansla dikaktleri üzerine çeken Attila Szalai, EURO 2020'nin ardından ise taliplerini iyice artırdı. Macar stoper ile başta Chelsea olmak üzere İtalyan kulüpleri ilgilenirken ortaya atılan son iddia gündeme bomba gibi düştü.

LIVERPOOL DEVREYE GİRDİ! İngiliz basınına yansıyan haberde, 'Yeni Virgil van Dijk'ın adının Chelsea ile anıldığı ancak Szalai'nin Nat Phillips Liverpool'dan olası ayrılığında yerini doldurabileceği kaydedildi. Szalai'den, yüksek tempolu ve fiziksel olarak heybetli bir stoper şeklinde bahsedilirken, Fenerbahçe ve Macaristan'daki oyun stilinden dolayı Van Dijk'a benzetildiği söylendi.