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Dudak uçuklatan bonservis! Liverpool Fenerbahçe'den Attila Szalai'yi istiyor

Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Attila Szalai, İstanbul'a bu transfer döneminde veda edebilir. Macar stoperin adı uzunca bir süredir Chelsea ve Napoli ile anılsa da İngiliz basını flaş gelişmeyi duyurdu. Buna göre Liverpool da transferde devreye girdi. İşte detaylar ve yazılan bonservis bedeli... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2022 Pazar 09:57
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Dudak uçuklatan bonservis! Liverpool Fenerbahçe'den Attila Szalai'yi istiyor

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden itibaren gösterdiği performansla dikaktleri üzerine çeken Attila Szalai, EURO 2020'nin ardından ise taliplerini iyice artırdı. Macar stoper ile başta Chelsea olmak üzere İtalyan kulüpleri ilgilenirken ortaya atılan son iddia gündeme bomba gibi düştü.

Dudak uçuklatan bonservis! Liverpool Fenerbahçe'den Attila Szalai'yi istiyor

LIVERPOOL DEVREYE GİRDİ!

İngiliz basınına yansıyan haberde, 'Yeni Virgil van Dijk'ın adının Chelsea ile anıldığı ancak Szalai'nin Nat Phillips Liverpool'dan olası ayrılığında yerini doldurabileceği kaydedildi.

Szalai'den, yüksek tempolu ve fiziksel olarak heybetli bir stoper şeklinde bahsedilirken, Fenerbahçe ve Macaristan'daki oyun stilinden dolayı Van Dijk'a benzetildiği söylendi.

Dudak uçuklatan bonservis! Liverpool Fenerbahçe'den Attila Szalai'yi istiyor

TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİSİ

Szalai'nin Türkiye'nin en değerli oyuncusu olduğu, pas verme ve hücum organizasyonlarında örnek bir isim olduğu kaydedildi.

"Patlayıcı hızı, topa sahip olma yeteneği ve gücü, onu Klopp'un yüksek savunma hattına uygun kılıyor. 23 yaşında ve kendisini geliştirecek bolca zamanı var. Van Dijk onun yaşındayken Groningen'de oynuyordu." denildi.

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