Daum'dan şampiyonluk sözleri! "En iyi kadro Fenerbahçe'de ama..."

"SONRADAN GİRENLER KATKI YAPMALI" Sergen Yalçın bu sezon bireysel becerileri yüksek oyunculardan katkı alamadı. Bir oyuncu eğer işini eksik yapıyorsa, bir başkası onun boşluğunu doldurmalı. Çözüm noktası burada. Sonradan oyuna alınan oyuncuların katkı sağlaması lazım. Bir takımın başarılı olması için çok futbolcu değil, doğru ve kaliteli oyuncu topluluğunun oluşması gerekir. Bu noktada karakter çok önemli. Karakterli futbolcular katkı sağlar.

"EN İYİ KADRO FENERBAHÇE'DE"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özellikle genç teknik adamlara destek vermesi beni mutlu etti. Erol Bulut, Emre Belözoğlu gibi ilerde çok iyi yerlere gelecek hocaların önünü açtı. Dışarıdan biri olarak Fenerbahçe için şunu söyleyebilirim; Ali Koç çok ciddi bir yatırım yaptı, göreve getirdiği insanlara zaman da verdi, bu işi profesyonelce yaptı ama karşılığını alamadı. Türkiye'de en iyi kadro şu anda Fenerbahçe'de. Ligin ikinci yarısında ortaya konacak farklı bir oyun ve taraftarların coşkusu ile şahlanabilir.