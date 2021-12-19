İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında bugün Beşiktaş'ı konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Ligde geçen hafta deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-2 yenilerek zirve ile puan farkını azaltma şansını kullanamayan sarı-lacivertliler, evinde Beşiktaş'ı mağlup ederek kaybını telafi etmek ve şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor. Mücadele teknik direktör Vitor Pereira için de kritik nitelikte...

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: BERKE, TİSSERAND (S.AZİZ), KİM, SZALAİ, NOVAK, CRESPO, SOSA (ZAJC), OSAYİ, MESUT, İRFAN CAN, S.DURSUN (VALENCİA)

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, VİDA, SERDAR, RIDVAN, OĞUZHAN, JOSEF, GHEZZAL, PJANİC, LARİN, BATSHUAYI

KAYIPTA ERKEN AYRILIK

Koltuğu sallantıda olan Portekizli çalıştırıcı ile mağlubiyet ya da puan kaybı halinde devre arası beklenmeden yolların ayrılması yüksek olasılık olarak gösteriliyor. Son antrenmanını dün yaparak kampa giren sarı-lacivertli takım seyircisi önünde prese dayalı atak bir futbolla sahada olacak. Pereira'nın oyunculara galibiyetle yeni bir sayfa açabileceklerini söylediği ve kazanmak için takım halinde savaşmaları gerektiğini anlattığı belirlendi.

FENER'İN KAFASI KARTAL'IN AYAĞI

İstatistiklerde şutta Beşiktaş, kafa topunda ise Fenerbahçe üstün. Siyah-beyazlılar, ligin geride kalan bölümünde sarılacivertlilerden 30 şut fazla attı (237/207). Fenerbahçe ise kafa topunda (42/38) önde.

İKİ takımın Kadıköy'de yaptığı 40 lig maçında Fenerbahçe 16, Beşiktaş 10 galibiyet aldı. 14 maç berabere bitti. Sarı-lacivertliler 57, Kartal 50 kez fileleri havalandırdı.

48 BİN KİŞİLİK MÜTHİŞ KORO

Derbide tribünler tamamen dolu olacak. Sarılacivertli taraftarlar zirve ile 12 puanlık farka rağmen satışa sunulan biletlerin tamamını tüketti. Ülker Stadı'nda bu akşam 48 bine yakın Fenerbahçeli seyirci yer alacak.

GUSTAVO VE NOVAK SINIRDA

Luiz Gustavo ve Filip Novak sarı kart ceza sınırında. İki oyuncu Beşiktaş karşısında kart görmeleri halinde 18. haftada oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.

YÜKSEK GERİLİM!

Ezeli rakiplerin kapışmalarında tansiyon yüksek seyrediyor. Son 24 derbide Fenerbahçe 6 kırmızı, 74 de sarı kart görürken, siyah-beyazlı futbolcular ise 11 kırmızı ve 73 sarı olmak üzere toplam 84 kartla cezalandırıldı.

ALTAY VE FERDİ YOK

Kanarya'da zorlu maç öncesi 2 eksik var. Sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan kaleci Altay ile antrenmanda sakatlanarak ilk yarıyı kapatan Ferdi Kadıoğlu derbide forma giyemeyecek.

VALENCIA HAZIR

Sakatlıkları düzelen Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş derbide görev bekliyor. Valencia'nın ilk onbirde başlama ihtimali var. Mert'in kulübede oturması ve gidişata göre oyuna dahil olması bekleniyor.



BEŞİKTAŞ'TA CEZALILAR GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ta kart cezaları biten oyuncular derbide forma giyebilecek. Sarı kart cezaları nedeniyle Kayseri maçında oynayamayan Josef ve Welinton ile birlikte, kırmızı kart cezalısı Necip de bu akşam görev yapabilecek.



ALEX, MERT VE N'KOUDOU YOK

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Mert Günok ve N'Koudou derbi karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen ve topla çalışmalara başlayan Alex Teixeira ise henüz hazır olmadığı için derbi karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak. Antrenmanda yaşanan çarpışma sonucunda burun kemiği kırılan Umut Meraş'ın durumu ise bugün belli olacak.