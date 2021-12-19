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FENERBAHÇE HABERİ: Alex de Souza Fenerbahçe'ye dönecek mi? Samet Güzel açıkladı! (FB spor haberi)

Bir dönem Fenerbahçe'de tercümanlık yapan ve Alex de Souza ile yakınlığıyla bilinen Samet Güzel, Futbol Plus kanalında Ömer Faruk Özcan'ın sorularını yanıtladı. Brezilya ekibi FC Sao Paulo B takımında teknik direktör olarak kariyerini sürdüren Alex ile ilgili konuşan Güzel, efsane ismin sarı-lacivertli ekibe geri dönüş ihtimalini de değerlendirdi. İşte tüm açıklamaları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

ÖMER FARUK ÖZCAN Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 11:31
FENERBAHÇE HABERİ: Alex de Souza Fenerbahçe'ye dönecek mi? Samet Güzel açıkladı! (FB spor haberi)

Bir dönem Fenerbahçe'de tercümanlık yapan ve Alex de Souza ile yakınlığıyla bilinen Samet Güzel, Ömer Faruk Özcan'ın sorularını yanıtladı. Brezilya ekibi FC Sao Paulo B takımında teknik direktör olarak kariyerini sürdüren Alex ile ilgili konuşan Güzel, efsane ismin sarı-lacivertli ekibe geri dönüş ihtimalini de değerlendirdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Alex de Souza Fenerbahçe'ye dönecek mi? Samet Güzel açıkladı! (FB spor haberi)

İşte Samet Güzel'in açıklamaları:

"Doğru zamanı geldiğinde her şey olur. Bir taraftar olarak söylemem gerekirse, keşke bizimle birlikte olsa. Bir dostu olarak söylemem gerekirse de, elbette doğru zamanda gelsin. Çünkü hala kariyerinin çok başında ve kendini geliştirmeye çalışıyor. Var mı örnekleri? Var. Futbolculuğu bitiyor hemen hocalık... Çünkü bu adamların saha içerisinde gördüğü şeyler bizden çok farklı seviyede şeyler olduğu için elbette hocalık yapabilir."

FENERBAHÇE HABERİ: Alex de Souza Fenerbahçe'ye dönecek mi? Samet Güzel açıkladı! (FB spor haberi)

BELÖZOĞLU ÖRNEĞİ: HİKAYESİNİ YAZMAYA BAŞLADI

"Bir sürü örneği var bunun futbolculuğu bırakıp hocalık yapan. Fakat herkesin bir tarzı bir stili var. Emre Belözoğlu mesela Fenerbahçe'de futbolu bıraktı ve bir dönem sportif direktörlük derken en son karar verdi. 'Ben teknik direktör olacağım' dedi. Fenerbahçe'de başarılıydı fakat şimdi Başakşehir'de hikayesini yazmaya başladı."

FENERBAHÇE HABERİ: Alex de Souza Fenerbahçe'ye dönecek mi? Samet Güzel açıkladı! (FB spor haberi)

"HAKKI VARDIR"

"Alex de Brezilya'da hikayesini yazmaya başladı. Bu sene Sao Paulo U20 takımıyla finale kaldılar. Ama maalesef finalde kaybettiler. Ama hedefleri daha az olan bir takımı aldı ve lig şampiyonluğunda final oynattı. Bu çalışması da Brezilya'da görüldü. Ama tabii ki yolun çok başlangıcı. Fenerbahçe kısmına gelecek olursak da, bir taraftar olarak söylüyorum. Hakkı vardır..."

FENERBAHÇE HABERİ: Alex de Souza Fenerbahçe'ye dönecek mi? Samet Güzel açıkladı! (FB spor haberi)

"O DA GELMEK İSTİYOR"

"Doğru zamanda inşallah gelsin başımızda olsun. İnşallah da başarılı olur. Çünkü ne kadar iyi olsan da bazen olmuyor. Mesela Mourinho tartışılır mı? Ama nereye gitse olmuyor... Dolayısıyla olmasını ben de isterim. Ama o zaman ne zaman olur bilmiyorum. Kendisinin de öyle bir düşüncesi var. O da Fenerbahçe'yi, Türk halkını, burda geçirdiği zamanları çok özlüyor."

FENERBAHÇE HABERİ: Alex de Souza Fenerbahçe'ye dönecek mi? Samet Güzel açıkladı! (FB spor haberi)

"ALEX HEP BÜYÜK DÜŞÜNEN BİRİSİDİR"

"Ama tek odağının burası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Alex hep büyük düşünen biridir. Ama Fenerbahçe'nin bu büyük planlarının bir parçası olduğunu biliyorum. Kalbinde çok özel bir yere sahip... O yüzden elbette böyle bir düşüncesi var ama ne zaman olur, nasıl olur bilemiyoruz. İnşallah takımı yönetirken görürüz."

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