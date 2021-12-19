FENERBAHÇE HABERİ: Alex de Souza Fenerbahçe'ye dönecek mi? Samet Güzel açıkladı! (FB spor haberi)

"HAKKI VARDIR" "Alex de Brezilya'da hikayesini yazmaya başladı. Bu sene Sao Paulo U20 takımıyla finale kaldılar. Ama maalesef finalde kaybettiler. Ama hedefleri daha az olan bir takımı aldı ve lig şampiyonluğunda final oynattı. Bu çalışması da Brezilya'da görüldü. Ama tabii ki yolun çok başlangıcı. Fenerbahçe kısmına gelecek olursak da, bir taraftar olarak söylüyorum. Hakkı vardır..."

"O DA GELMEK İSTİYOR" "Doğru zamanda inşallah gelsin başımızda olsun. İnşallah da başarılı olur. Çünkü ne kadar iyi olsan da bazen olmuyor. Mesela Mourinho tartışılır mı? Ama nereye gitse olmuyor... Dolayısıyla olmasını ben de isterim. Ama o zaman ne zaman olur bilmiyorum. Kendisinin de öyle bir düşüncesi var. O da Fenerbahçe'yi, Türk halkını, burda geçirdiği zamanları çok özlüyor."