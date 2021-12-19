FENERBAHÇE HABERİ: Alex de Souza Fenerbahçe'ye dönecek mi? Samet Güzel açıkladı! (FB spor haberi)

Bir dönem Fenerbahçe'de tercümanlık yapan ve Alex de Souza ile yakınlığıyla bilinen Samet Güzel, Ömer Faruk Özcan'ın sorularını yanıtladı. Brezilya ekibi FC Sao Paulo B takımında teknik direktör olarak kariyerini sürdüren Alex ile ilgili konuşan Güzel, efsane ismin sarı-lacivertli ekibe geri dönüş ihtimalini de değerlendirdi.
İşte Samet Güzel'in açıklamaları:
"Doğru zamanı geldiğinde her şey olur. Bir taraftar olarak söylemem gerekirse, keşke bizimle birlikte olsa. Bir dostu olarak söylemem gerekirse de, elbette doğru zamanda gelsin. Çünkü hala kariyerinin çok başında ve kendini geliştirmeye çalışıyor. Var mı örnekleri? Var. Futbolculuğu bitiyor hemen hocalık... Çünkü bu adamların saha içerisinde gördüğü şeyler bizden çok farklı seviyede şeyler olduğu için elbette hocalık yapabilir."
BELÖZOĞLU ÖRNEĞİ: HİKAYESİNİ YAZMAYA BAŞLADI
"Bir sürü örneği var bunun futbolculuğu bırakıp hocalık yapan. Fakat herkesin bir tarzı bir stili var. Emre Belözoğlu mesela Fenerbahçe'de futbolu bıraktı ve bir dönem sportif direktörlük derken en son karar verdi. 'Ben teknik direktör olacağım' dedi. Fenerbahçe'de başarılıydı fakat şimdi Başakşehir'de hikayesini yazmaya başladı."