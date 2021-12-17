FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Attila Szalai savaşı! Bir talip daha

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Attila Szalai'nin talipleri artıyor. Birçok Avrupa ekibinin radarında bulunan Macar stopere İtalya Serie A'dan Napoli kanca attı.
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Attila Szalai'nin talipleri artıyor. Birçok Avrupa ekibinin radarında bulunan Macar stopere İtalya Serie A'dan Napoli kanca attı.
CalcioNapoli24'ün haberine göre; Eljif Elmas'ın transfer sürecinde Fenerbahçe ile iyi ilişkiler kuran Napoli'nin, Attila Szalai'ye ilgi duyduğu ifade edildi.
Kostas Manolas'ın Olympiakos'a transfer olacak olmasından dolayı Yunan futbolcudan boşalacak bölgeye Attila Szalai'nin düşünüldüğü belirtildi.
Fenerbahçe'nin Apollon Limassol'den kadrosuna kattığı Macar stoper, milli takım ve sarı-lacivertli formayla sergilediği dikkat çeken performansıyla transferin gözdesi konumuna geldi.
Sarı-lacivertli yönetim, 2025 yılına kadar sözleşmesi olan 23 yaşındaki Attila Szalai için 20 milyon Euro bonservis bedeli bekliyor.