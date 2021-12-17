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FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Attila Szalai savaşı! Bir talip daha

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Attila Szalai paylaşılamıyor. Transferin gözdesi konumunda bulunan 23 yaşındaki futbolcuya Chelsea ve Atletico Madrid'in ardından bir talip daha çıktı. İtalyan basınında yer alan haberde, Eljif Elmas transferinden dolayı sarı-lacivertli yönetimle iyi ilişkileri bulunan Napoli'nin, Attila Szalai'ye ilgi gösterdiği ifade edildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr - Burak Şentürk / DIŞ HABERLER)

BURAK ŞENTÜRK Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 21:25
FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Attila Szalai savaşı! Bir talip daha

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Attila Szalai'nin talipleri artıyor. Birçok Avrupa ekibinin radarında bulunan Macar stopere İtalya Serie A'dan Napoli kanca attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Attila Szalai savaşı! Bir talip daha

CalcioNapoli24'ün haberine göre; Eljif Elmas'ın transfer sürecinde Fenerbahçe ile iyi ilişkiler kuran Napoli'nin, Attila Szalai'ye ilgi duyduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Attila Szalai savaşı! Bir talip daha

Kostas Manolas'ın Olympiakos'a transfer olacak olmasından dolayı Yunan futbolcudan boşalacak bölgeye Attila Szalai'nin düşünüldüğü belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Attila Szalai savaşı! Bir talip daha

Fenerbahçe'nin Apollon Limassol'den kadrosuna kattığı Macar stoper, milli takım ve sarı-lacivertli formayla sergilediği dikkat çeken performansıyla transferin gözdesi konumuna geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Attila Szalai savaşı! Bir talip daha

Sarı-lacivertli yönetim, 2025 yılına kadar sözleşmesi olan 23 yaşındaki Attila Szalai için 20 milyon Euro bonservis bedeli bekliyor.

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