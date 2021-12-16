Fenerbahçe Beko - Baskonia: 75 - 53 | MAÇ SONUCU ÖZET

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında, evinde Baskonia'yı konuk etti. Sarı lacivertliler, mücadeleden 75-53'lük galibiyetle ayrıldı.

(1. PERİYOT SONUCU)

FENERBAHÇE BEKO 19-14 BASKONIA

(2. PERİYOT SONUCU)

FENERBAHÇE BEKO 43-28 BASKONIA

(3. PERİYOT SONUCU)

FENERBAHÇE BEKO 55-43 BASKONIA



Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 12. sırada kendine yer buldu. Baskonia ise 16. sırada yer aldı. Fenerbahçe Beko, bir sonraki EuroLeague maçını Asvel ile oynayacak.

SERİYE BAĞLADI

Öte yandan sarı lacivertliler, Monaco, Zenit ve Maccabi'nin ardından üst üste 4. galibiyetini elde etti.