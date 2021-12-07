FENERBAHÇE HABERİ: F.Bahçe'de umutlar yeşerdi: Böyle oynarsak fark kapanır! (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 4-0'lık farklı bir skorla yenen Fenerbahçe, şampiyonluk için yeniden umutlandı... Bu sezon ilk kez ligde 4 golle kazanan sarılacivertli takımda bireysel performanslardaki artış da sevindirdi. Serdar Dursun hat-trick yaparken, Mesut Özil paslarıyla alkış aldı. Szalai, Rossi ve Ferdi Kadıoğlu da arkadaşlarına göre bir adım öne çıktılar. İyi oyun ve bol gollü skor sonrası camiada moraller yükselirken, "Bu futbolü sürdürürsek zirve ile 12 puanlık farkı kapatırız" görüşü hakim.



SIRADAKİ HEDEF FRANKFURT



Öte yandan Kanarya'da gözler Eintracht Frankfurt maçına çevrildi. UEFA Avrupa Ligi'nden elenen sarı-lacivertliler, gruptaki son maçında perşembe günü 11 puanla lider olan Alman ekibini konuk edecek. Hedef, UEFA Ligi'ne kazanarak veda etmek. Pereira'nın bu maçta, ligde fazla şans bulamayan isimlere forma vermesi bekleniyor. D Grubu'nda 5 puanı bulunan ve 3'üncü bitirmeyi daha önce garantileyen Kanarya, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.



KISA VADELİ KREDİ



Rizespor galibiyeti, Vitor Pereira'ya nefes aldırdı. Portekizli hoca şimdilik yeni kredi kazandı ancak bunun 'kısa vadeli' olduğu belirtiliyor. Kötü sonuçların yanı sıra 3'lü sistem inadı ve oyuncu tercihleri tecrübeli teknik adama olan güvenin büyük ölçüde yitirilmesine yol açmıştı. Pereira ile yola devam edilmesi için öncelikle ilk yarının kalan 4 maçında (Gaziantep, Beşiktaş, Karagümrük, Malatya) 'galibiyet serisi' şart görülüyor. Bu sağlanabilir ve lider Trabzonspor ile 12 puanlık fark eritilebilirse deneyimli teknik adam ile sezonu tamamlama olasılığı artacak. Aksi durumlarda devre arasında teknik direktör değişikliği yeniden gündeme gelecek.



KADIKÖY'ÜN ARILARI



Ferdi Kadıoğlu ile Osayi Samuel farklı galibiyetin 'gizli işçileri'ydi. İki oyuncu, kanatlarda enerjileri ile savunmayı rahatlatırken, hücuma da destek vererek pozisyon kovaladı. Bu arada Ferdi'nin babası, sözleşme uzatmak için yönetimle görüşmelere devam ettiklerini açıkladı. İmzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor. Yeni kontratın 5 yıllık olacağı ifade ediliyor.