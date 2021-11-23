‘Asist kralı diye aldık gol kralı çıktı’

Derbinin yıldızlarından İrfan Can Kahveci, Mesut Özil'e sitem etti! "Artık Mesut abiden de bir şeyler bekliyorum" diyen İrfan, "Bana asist yaparsa mutlu olurum. Ben onu gol kralı yapacağım da, o da arada bir attırırsa iyi olur. Asist kralı diye aldık, gol kralı olacak" ifadelerini kullandı.
Derbinin yıldızlarından İrfan Can Kahveci, Mesut Özil'e sitem etti! "Artık Mesut abiden de bir şeyler bekliyorum" diyen İrfan, "Bana asist yaparsa mutlu olurum. Ben onu gol kralı yapacağım da, o da arada bir attırırsa iyi olur. Asist kralı diye aldık, gol kralı olacak" ifadelerini kullandı.