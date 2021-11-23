Haberler Fenerbahçe ‘Asist kralı diye aldık gol kralı çıktı’

‘Asist kralı diye aldık gol kralı çıktı’

Derbinin yıldızlarından İrfan Can Kahveci, Mesut Özil'e sitem etti! "Artık Mesut abiden de bir şeyler bekliyorum" diyen İrfan, "Bana asist yaparsa mutlu olurum. Ben onu gol kralı yapacağım da, o da arada bir attırırsa iyi olur. Asist kralı diye aldık, gol kralı olacak" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 06:50
‘Asist kralı diye aldık gol kralı çıktı’
Derbinin yıldızlarından İrfan Can Kahveci, Mesut Özil'e sitem etti! "Artık Mesut abiden de bir şeyler bekliyorum" diyen İrfan, "Bana asist yaparsa mutlu olurum. Ben onu gol kralı yapacağım da, o da arada bir attırırsa iyi olur. Asist kralı diye aldık, gol kralı olacak" ifadelerini kullandı.
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