Fenerbahçe eski asbaşkanı Mahmut Uslu: Pereira’yı o gün atardık

Fenerbahçe eski asbaşkanı Mahmut Uslu, "Biz olsaydk, Pereira'yı, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak seviyede değiliz dediği gün atardık" dedi. SporArena'ya konuşan Mahmut Uslu, Pereira'nın kaliteli oyuncularla sorunu olan bir hoca olduğunu ileri sürdü.



BERISHA VE ROSSI ELEŞTİRİSİ

Berisha ve Rossi'nin fırsat transferi olmadığını belirten Mahmut Uslu, "Alanya'dan Trabzonspor'a giden Bakasetas'ı neden almadınız? Alanyaspor Başkanı çok iyi Fenerbahçelidir. Ali Koç hayali düşman yaratacağına takımı şampiyon yapsın" dedi.