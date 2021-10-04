FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını yorumladı

REHA KAPSAL - TERCİHLER Olympiakos karşısında aldığı farklı mağlubiyet ve seyircisinden gördüğü tepkiden sonra Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçını kazanması çok önemliydi. Pereira'nın genel kadro tercihi, sarı-lacivertlilerin saha içindeki oyun anlayışını belirleyecekti. Çıkan ilk 11 de; topa sahip olup pas oyunu oynayıp, baskı yaratan ve çok pozisyon üreten bu teknik becerilerle de rakibe baskı kuran bir oyuncu topluluğu değildi.

Saha içinde, rakip yarı alanda karşı presi doğru yapan, agresif oynayan, birlikte hareket edip çok koşan, mücadele gücü yüksek, rakipten kazanılan topları kısa sürede alan ve direkt kaleye giden, atletizmi iyi olan, fizik gücünü de ikili mücadelelerde ortaya koyan bir kadro vardı. Sıkıştığında Serdar ve Berisha gibi iki tane uzun boylu santrfora yüksek top atıp hem rakip savunmayı karıştırıp aynı zamanda dönen ikinci topları da alıp rakibi bu genel oyun anlayışı içinde eksik yakalayıp direkt hücum düşünen bir oyuncu profilinden kurulu oyuncu seçimleri vardı; kendi felsefesine ve oyun anlayışına göre Pereira'nın...