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FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını yorumladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-lacivertli takım, sahadan 2-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Spor yazarları da bu karşılaşmayı dikkat çeken yorumlarla değerlendirdi. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 07:44
FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını yorumladı

GÜRCAN BİLGİÇ - SADECE 3 PUAN

Kolay gibi görünen ama en zor maçlardan bir tanesiydi Fenerbahçe için. Sadece liderliği korumak için çıkmadılar sahaya, Olympiakos maçının yıpranması da üstlerindeydi. Bugüne kadar çok seyrettiğimiz, sezon boyunca da çok karşılaşacağımız maçlarından birini oynadılar. Öne geçene kadar baskı uygulayıp, skoru aldıktan sonra da kendi sahalarında beklediler.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını yorumladı

İlk yarı bittiğinde topla oynama oranı eşitti. Kadıköy'deki bir maç için normal değil. Ama skor 2-0 ile ellerindeydi. Gustavo'nun takımı toplayıp, Pereira'nın yanına götürmesi de tribünlere bir "barış" mesajı, Portekizli teknik adama da güven hamlesiydi. Eğer oyuncular hocayla birlikteyse, skorda da galip yazıyorsa; Kadıköy'de "Bu ne biçim oyun" tartışması olmaz. Akıllıca...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını yorumladı

İkinci yarıda 61'e 39 ile baskı da geldi Kasımpaşa'dan gol de. Fenerbahçe geçen hafta Hatay'daki tecrübesini sahaya yansıttı ve tuttu kalesini. Hızlı hücumlar ile denedi şansını ama maçı hiç tehlikenin eşiğine getirmedi. Lider girdiği haftadan, unvanı ile çıktı. Böyle bir maça, bambaşka bir ön taraf ve genç Crespo ile başlamak, biraz önce anlattığımız maçın eşik noktası olduğunu, Pereira'nın hala anlamadığını gösteriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını yorumladı

Crespo'nun arkasında doğru bir performans olmadan ilk 11'de başlaması, kredisini bitirmek demek. Nitekim akıllarda kalamadı. Serdar-Berisha'nın yan yana olması, atak sonlandıran adamların, atak geliştirmesini beklemek anlamına gelir ki, yine denemesi yapılmamış bir hamle.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını yorumladı

Şunu bilmek gerekir; bu oyun Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşımaz. Maç kazandırır ama puan kayıplarını da sürpriz olmaktan çıkarır. Mesut, İrfan Can ve Valencia bile takımın kalitesini yükseltmekte yetersiz kalabilecekken, maceraların peşine düşmek anlamsız.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını yorumladı

EMRE BOL - NŞA*

Bu takımda normal şartlar altında Fenerbahçe forması giyemeyecek pek çok oyuncu var. Ortalama bir Anadolu takımı standardıyla şampiyonluk gerçekten çok zor görünüyor. Eldeki klas oyuncular da ne yazık ki Pereira'nın kemendine takılıyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını yorumladı

Yahu arkadaş bu Crespo'yu çok aradınız mı? Türkiye'de milyon tane onun standardında oyuncu var. Hele bir pozisyon var ki maçta inanın ben utandım. Orta sahada müsait pozisyonda takım arkadaşına, "topu bana verme" işareti yapıyor. Fenerbahçe oyuncusu risk alacak, sorumluluk alacak. Ver yana, ver geriyeyle büyük takım futbolcusu olunmaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını yorumladı

Bir lafım da Berisha'ya… Berisha bey topu nasıl arzu edersiniz? Bir santrfor sürekli rakip savunmanın arkasında kalır mı? Beyefendi topu tam ayağına istiyor. Attığı gol ise tamamen şans golü! Topun canı var derler ya! Topun canı istedi, gol oldu. Yoksa vuruş kalitesiyle alakası yok. Yine hayal kırıklığı yaşatan bir santrforla karşı karşıyayız. İnşallah ben yanılırım.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını yorumladı

Zevk alınamayan, diken üstünde bir maç daha 3 puanla bitti. Lider haklıdır diyerek bazı şeylerin üzerini örtemeyiz. Fenerbahçe iyi futbol oynamıyor. Pereira'nın bir an evvel kaliteli ayakları takıma monte etmesi şart.

*(Normal Şartlar Altında)

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını yorumladı

REHA KAPSAL - TERCİHLER

Olympiakos karşısında aldığı farklı mağlubiyet ve seyircisinden gördüğü tepkiden sonra Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçını kazanması çok önemliydi. Pereira'nın genel kadro tercihi, sarı-lacivertlilerin saha içindeki oyun anlayışını belirleyecekti. Çıkan ilk 11 de; topa sahip olup pas oyunu oynayıp, baskı yaratan ve çok pozisyon üreten bu teknik becerilerle de rakibe baskı kuran bir oyuncu topluluğu değildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını yorumladı

Saha içinde, rakip yarı alanda karşı presi doğru yapan, agresif oynayan, birlikte hareket edip çok koşan, mücadele gücü yüksek, rakipten kazanılan topları kısa sürede alan ve direkt kaleye giden, atletizmi iyi olan, fizik gücünü de ikili mücadelelerde ortaya koyan bir kadro vardı. Sıkıştığında Serdar ve Berisha gibi iki tane uzun boylu santrfora yüksek top atıp hem rakip savunmayı karıştırıp aynı zamanda dönen ikinci topları da alıp rakibi bu genel oyun anlayışı içinde eksik yakalayıp direkt hücum düşünen bir oyuncu profilinden kurulu oyuncu seçimleri vardı; kendi felsefesine ve oyun anlayışına göre Pereira'nın...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını yorumladı

Bu kadronun geriye düşmemesi, ilk golü bulması, oyun anlayışı açısından ve bu oyuncu topluluğunun, oyuncu özelliklerini sahada göstermesi açısından çok önemliydi. Nitekim Fenerbahçe'nin attığı gol ve yaptığı asistlerin geniş yelpaze içinde dağılması bunun en net örneğidir. İkinci yarı oyun başlangıcı ile S.O.S veren Fenerbahçe, golü de kalesinde buldu. Tabii buradaki en büyük sıkıntı bu fiziksel kaliteyle sahanın her yerinde baskı yaparak 90 dakika oynayamazsınız. Aktif dinlenmeyi saha içinde yapabilecek oyuncu olmadığı gibi giren çıkan oyuncu tercihleri de bu yönde olmayınca Fenerbahçe'de maçın ikinci devresinde oyundan düşmeler yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını yorumladı

Böyle sıkıntılı bir süreçte alınan 3 puan önemliydi. Her tercih bir şeylerden vazgeçiştir. Pereira savunmayı iyi yapan, hücumda üretemeyen bir takım ortaya koydu. Bunun için de geriye düşmeden maçları oynamalı, maçın ikinci devresinde de doğru dokunuşla oyunu tutma ve dengeleme adına daha iyi hamleler ve oyuncu değişiklikleri yapmalı...

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