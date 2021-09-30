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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Kim Min-Jae'nin sözleşmesinde şoke eden madde!

Son dakika spor haberi... Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla alkış toplayan ve Sarı-Lacivertliler'in önümüzdeki yıllarda çok büyük paralara satabileceği Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae için şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Şaşırtan iddia Kore basınında da yer buldu. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 06:50
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Kim Min-Jae'nin sözleşmesinde şoke eden madde!

Fenerbahçe'nin sezon başında Çin'den transfer ettiği Kim Min Jae şu ana kadar gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Fenerbahçe'nin Kim'i önümüzdeki yıllarda çok büyük paralara satabileceği konuşulurken, ülkesi Güney Kore'den şoke edici bir iddia geldi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Kim Min-Jae'nin sözleşmesinde şoke eden madde!

GAZETELERDE DE YER ALDI

Takvim'in haberine göre; ülkede yayın yapan bazı gazeteler ve internet sitelerine göre Kim'in Fenerbahçe ile yaptığı sözleşmede 9 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor. Taraftarın sevgilisi Kim, bu bedele serbest kalabilir.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Kim Min-Jae'nin sözleşmesinde şoke eden madde!

PORTO İŞİ BU YÜZDEN OLMADI

İddialara göre Kim ile masaya oturan Porto, genç yıldızın sözleşmesine 45 milyon Euro serbest kalma bedeli yazdırmak isteyince transfer gerçekleşmedi. Fenerbahçe 9 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli ile işi bitirdi.

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