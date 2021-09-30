SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Kim Min-Jae'nin sözleşmesinde şoke eden madde!

Fenerbahçe'nin sezon başında Çin'den transfer ettiği Kim Min Jae şu ana kadar gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Fenerbahçe'nin Kim'i önümüzdeki yıllarda çok büyük paralara satabileceği konuşulurken, ülkesi Güney Kore'den şoke edici bir iddia geldi.

GAZETELERDE DE YER ALDI Takvim'in haberine göre; ülkede yayın yapan bazı gazeteler ve internet sitelerine göre Kim'in Fenerbahçe ile yaptığı sözleşmede 9 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor. Taraftarın sevgilisi Kim, bu bedele serbest kalabilir.