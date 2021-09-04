SON DAKİKA | Fenerbahçe Miguel Crespo'yu transfer ettiğini açıkladı

Fenerbahçe, Portekiz'de Estoril forması giyen 1996 doğumlu orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü'nde forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu orta saha oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 5 Eylül Pazar günü (yarın) İstanbul'a gelecektir. " ifadeleri kullanıldı.

MIGUEL CRESPO KİMDİR?

Fenerbahçe, Portekiz'in GD Estoril Praia takımında forma giyen ve 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Miguel Crespo'yu transfer etti. Fransa'nın Lyon şehrinde doğan 24 yaşındaki Crespo Portekiz vatandaşı... Crespo, merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve orta saha sol pozisyonunda da görev yapabiliyor. Crespo 2019 yılında Braga B takımından bedelsiz olarak GD Estoril Praia takımına transfer olmuştu. Portekizli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 600 bin Euro. Crespo Estoril formasıyla 60 maça çıktı ve 9 gol atarken, 5 de asist yaptı.