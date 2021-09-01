Son dakika Fenerbahçe haberleri | Diego Rossi Maraşlı çıktı!

Fenerbahçe sürpriz bir hamle yaparak ABD Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles'ta forma giyen Diego Rossi Maraşlıyan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Dün İstanbul'a gelen Uruguaylı forvet sağlık kontrolünden geçti. Uruguay'da doğan Diego Rossi'nin babası İtalyan, annesi ise Ermeni asıllı.

Anne tarafından büyük dedesinin Maraşlı olduğu ortaya çıkan Diego Rossi'nin fırsat transferi olduğu da belirlendi. MLS'te uygulanan maaş kurallarına göre kulüpler belirlenen limiti geçen yılık ücreti 23 yaş ve üstündeki sadece 1 futbolcuya ödeyebiliyor. Takvim'in haberine göre; Los Angeles yönetimi bu tercihini Meksikalı Carlos Vela'dan yana kullanınca Rossi'nin sözleşmesinden çıkmak zorunlu hale geldi.