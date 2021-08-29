Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Yılın bombası! Edison Cavani Fenerbahçe'ye önerildi (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Yılın bombası! Edison Cavani Fenerbahçe'ye önerildi (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'e iyi biri giriş yaparak 2 maçını da kazanan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a transfer olmasının ardından takımdan ayrılması beklenen Uruguaylı golcü Edinson Cavani, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 11:41
Son dakika transfer haberi: Yılın bombası! Edison Cavani Fenerbahçe'ye önerildi (FB spor haberi)

Hem Avrupa hem de Fenerbahçe transferde hareketli saatler yaşıyor. Cristiano Ronaldo'nun sürpriz şekilde Manchester United'a transfer olmasının ardından Cavani'ye yol gözüktü. Uruguaylı golcünün İngiliz kulübünden ayrılmak üzere olduğu öğrenildi.

Avrupa'nın büyük liglerinde transferin kapanmasına 3 gün kaldı. Takvim'de yer alan habere göre menajerler de Cavani'yi Fenerbahçe'ye teklif etti. Henüz resmi bir temas olmasa da Fener yönetimi teklifi masaya yatırdı. Sarı-lacivertliler kararını çabuk verecek.

Manchester United ile sözleşmesi 2022 haziranında bitecek olan Cavani'den bonservis ücreti talep edilmezse önümüzdeki 1-2 gün içinde Fenerbahçe flaş bir transfere imza atabilir.

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