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Fenerbahçe Helsinki maçında İrfan Can Kahveci ve Filip Novak sakatlanarak oyundan çıktı!

Son dakika Fenerbahçe Helsinki maçı haberleri: UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe sahasında Finlandiya temsilcisi Helsinki ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin 54. ve 67. dakikasında sarı-lacivertlilerde şok sakatlıklar yaşandı. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Filip Novak sakatlanarak oyundan çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 23:05 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 23:22
Fenerbahçe Helsinki maçında İrfan Can Kahveci ve Filip Novak sakatlanarak oyundan çıktı!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında HJK Helsinki'yi konuk eden Fenerbahçe'de bir sakatlık şoku daha yaşandı.

Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, sol arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve mücadelenin 55. dakikasında yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.

Karşılaşmanın 67. dakikasında da Filip novak sakatlanarak oyundan çıktı. Novak'ın yerine Arda Güler oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, Enner Valencia, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun da sakatlıkları nedeniyle Helsinki maçında forma giyemedi.

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